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出道20年零負評、零緋聞 孔劉更自由、勇敢

​​娛樂新聞組／綜合報導​
孔劉說現在的自己變得更加自由與勇敢。（取材自Instagram）
孔劉說現在的自己變得更加自由與勇敢。（取材自Instagram）

孔劉堪稱韓流男神的天花板，他以「咖啡王子1號店」、「屍速列車」和「孤單又燦爛的神─鬼怪」享譽國際，出道20年了，面對新時代，身邊的藝人紛紛開始斜槓發展，但孔劉卻零負評、零緋聞，只對一項工作竭盡全力，原因是什麼？

鏡週刊引述「ELLE」報導，孔劉表示自己是一個很難接受全新開始的人，總是必須經過漫長的考慮，並且下定決心之後，才會開始做一件事情。，他說：「了解一個人時也是一樣，我是慢熟的個性，但只要敞開一次心門，關係就能變得深入。如果遇到跟自己合得來又有趣的人，我會對對方感到好奇，並且想多了解對方。」

被問到記憶中強烈確認自己傾向與愛好的時刻？孔劉毫無遲疑地回答：「是電影『熔爐』。」他表示因為這部電影對他而言是個起點。因為演員在各種層面上都是「被選擇」的人。然而，在遇見「熔爐」這部作品之後，他有了自信，堅持做好自己選擇的事情，並堅持到最後一刻。參與能將真心傳遞給大家的作品，讓他感到自信。

2011年上檔的電影「熔爐」改編自南韓女性作家孔枝泳2009年出版的同名小說，故事源於光州聾啞學校性侵事件，當時在當兵期間的孔劉在看完小說後，內心無比震撼，退伍之後，便努力促成電影的誕生，並自己擔當主演。此片上映後，打破影史多項紀錄，更促使南韓政府通過「性侵害防止修正案」，簡稱「熔爐法」。「熔爐」在豆瓣電影評論網站上，評分高達9.2分，名列250百大電影中第20名。

電影「熔爐」中有句經典台詞：「我們如此努力地奮鬥，不是為了去改變世界，而是為了不讓世界改變我們。」但對於孔劉而言，這部電影讓他不再只是消極地當一位「被」選角的演員，他化被動為主動，想跟大家努力說一個故事，「不只是等著被選擇，而是自己創造機會。」

孔劉解釋，小時候考量到現實，不得不做出折衷與妥協的選擇，但他現在變得更加自由與勇敢。

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