「今際之國2」迎大咖 山下智久扮裸體藝術家「梅花K」

影集「今際之國的闖關者」第2季年底正式回歸，劇情講述演員山崎賢人（右）、土屋太鳳（左）等主角群經歷首季重重關卡後，為解開「今際之國」謎團，也為了回到原本世界，必須闖過一場又一場更艱難危險的遊戲。（Netflix提供）

粉絲等了2年的「今際之國的闖關者」第2季今年底即將播出，還找來男星山下智久飾演裸體登場的關鍵要角「梅花K」，女主角土屋太鳳透露自己見到山下智久時，也像小粉絲般地驚呼「是本人耶！」

「今際之國的闖關者」第2季劇情，講述山崎賢人、土屋太鳳等主角群經歷首季的重重關卡後，為了解開「今際之國」謎團也為了回到原本的世界，必須闖過一場又一場更艱難危險的遊戲。

日前女主角土屋太鳳接受媒體聯訪，表示第2季比起第1季多了更多挑戰，場景就是其中之一。先前多半是在公寓、隧道等真實場景拍攝，本季則運用大量虛擬場景，很需要想像力外，也有許多爆破場面。

體育大學畢業的土屋太鳳，儘管被公認運動神經極佳、體能也好，她坦言這次劇中動作戲，多是擔任接受對手演員攻擊的角色，拍攝中還2度發生脖子受傷不能動的情況，「都是跟工作人員一起討論要如何繼續拍，比如把單一鏡頭切更短等，加上靠止痛藥撐過的」。

談及本季合作的山下智久時，土屋太鳳興奮表示，從小看對方的作品長大，在片場都會跟山崎賢人一邊說「是本人耶」，一邊和對方對戲。

而原著裡「梅花K」被設定為裸體藝術家，在公開的預告中，山下智久展現結實身材，土屋太鳳也說：「我每天都會在健身 房跑步，跟山下智久在健身房遇到時，會用無聲的對話，彼此打氣，也覺得他真的相當敬業」。