玄彬「哈爾濱」扮抗日鬥士 傳遭日本封殺

玄彬拍攝新電影「哈爾濱」，傳出遭到日本封殺。 （取材自微博）

韓流天王玄彬主演電影 「哈爾濱」上個月開拍，當時妻子孫藝真提前生產，玄彬還從海外趕回去陪產，但玄彬在新片飾演抗日鬥士的消息傳出後，近日驚傳被日本 封殺，原本談好的10億韓元（約76.8萬美元）報酬也飛了。韓媒披露原本玄彬一直接到至日本舉辦粉絲見面會的邀約，近日邀請單位的態度卻發生巨大變化，轉而詢問其他演員的檔期，對此玄彬經紀公司否認。

綜合媒體報導，玄彬在「哈爾濱」中演出抗日鬥士安重根，槍殺日本首任朝鮮統監府統監伊藤博文，疑似觸動敏感的歷史文化，據傳原本將在日本有見面會，但邀請單位態度突然大轉，以各種理由搪塞推託；不過玄彬經紀公司否認傳言，表示完全感受不到日本市場有何變化。

一名企畫韓流明星舉辦日本粉絲見面會的公司主管表示，雖然玄彬因為「愛的迫降」在日本人氣衝上雲霄，但是最近一、兩個月開始氣氛變得很怪，那些為了爭取玄彬而激烈競爭的日本演出公司態度丕變，以演出場館租賃和預售門票等與招客相關的需求預測不如以前為由，一夕之間對玄彬的熱情冷卻。

曾負責車勝元、金南佶日本粉絲見面會的相關人士也透露：「10月時向玄彬經紀公司邀約10億韓元規模的粉絲見面會和畫報發行等等事宜，正在等待回覆，突然間日方聯繫說不要玄彬了，換其他演員可不可以？」推敲日方態度180度大轉變的時間點，是在玄彬確定接演「哈爾濱」之後。

目前，玄彬因為老婆孫藝真剛生下兒子，目前正在陪伴妻兒，過年後才會重回「哈爾濱」劇組拍攝。