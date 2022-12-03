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宋慧喬新劇照曝光 蘋果肌好飽滿 被疑整太過

娛樂新聞組／綜合報導
宋慧喬在「黑暗榮耀」前導預告有犀利眼神。（圖：Netflix提供）
宋慧喬在「黑暗榮耀」前導預告有犀利眼神。（圖：Netflix提供）

韓星宋慧喬再度回歸，攜手韓劇「太陽的後裔」編劇金銀淑二度合作，她主演的新戲「黑暗榮耀」今年底將在Netflix上線，宋慧喬劇中腹黑宣告，要向求學期間霸凌者進行縝密復仇計畫。不過，宣傳影片卻被網友發現宋慧喬的蘋果肌太飽滿，看起來不太自然，被質疑是否整容整太過。

綜合媒體報導，「黑暗榮耀」近日主海報曝光，短髮的宋慧喬冷酷的表情加上一襲黑裙，盡顯闇黑女王的氣質，但在宣傳新劇的影片中，宋慧喬的蘋果肌卻鼓起使得面部線條看起來有些不自然，加上齊劉海黑長直的髮型，讓她更顯老態。

對此，網友不留情地批評  ：「如果不說，真認不出這是宋慧喬了，真的太奇怪了」、「這蘋果肌怎麼有點可怕，可能因為髮型？」、「確實老了」、「臉很僵，蘋果肌感覺填充過了」、「顏值下滑厲害」、「有點嚇人」。

「黑暗榮耀」由宋慧喬、李到晛攜手主演，並請來韓劇「秘密森林」、「阿爾罕布拉宮的回憶」導演安吉鎬執導，南韓影集「孤單又燦爛的神：鬼怪」金牌編劇金銀淑執筆。

向來以浪漫題材打動粉絲的金銀淑，首次挑戰復仇劇，讓「浪漫女王」宋慧喬變成「復仇女王」，描述一名女子誓言用自己的生命，對毀滅她求學生活的霸凌者進行復仇的故事。

導演安吉鎬表示「黑暗榮耀」就像是一部構思精巧的文學作品，並形容本影集是既像史詩也像悲劇神話般的鉅作。

「黑暗榮耀」前導海報。（圖：Netflix提供）
「黑暗榮耀」前導海報。（圖：Netflix提供）

宋慧喬 蘋果 導演

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