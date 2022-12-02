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防彈少年抱6獎 MAMA大贏家 IVE奪4獎張員瑛哭成淚人兒

記者陳建嘉／綜合報導
j-hope代表BTS領取MAMA白金獎。（取材自Instagram）
j-hope代表BTS領取MAMA白金獎。（取材自Instagram）

2022 MAMA大獎終於圓滿落幕，日前在日本大阪京瓷巨蛋舉辦，BTS防彈少年團囊括六項獎座再度稱王，j-hope領獎致詞時忽然當場打電話與隊內大哥Jin連線，嗨翻全球ARMY。「怪物新人女團」IVE拿下四項獎座，安兪真、張員瑛激動不已當場哭成淚人兒。

今年移師日本大阪分成連續兩天舉辦的2022 MAMA大獎，動員超過七萬名粉絲擠爆京瓷巨蛋！11月29日由「人間芭比」SOMI全昭彌擔任主持人，並邀來姜丹尼爾、姜漢娜等人頒發由全球粉絲票選出的獎項，當天的特別舞台亮點除了由五組新人女團IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、Kep1er、NMIXX共同呈現的豪華共演之外，最大「嬌」點莫過於睽違7年終於合體回歸的二代女團KARA在全球粉絲面前帶來新歌和一連串滿滿「回憶殺」的經典舞曲。

在這一連兩天的盛典之中，BTS防彈少年團總計囊括了「年度最佳藝人」、「年度最佳專輯」、「年度全球ICON」、「最佳男團獎」、「Worldwide Fans' Choice Top 10」，以及今年新增的「MAMA白金獎」等六個獎項，再加上成員 j-hope 以solo身份得到「最受歡迎男藝人」以及「Culture & Style」兩個獎座，堪稱是本屆MAMA的最大贏家。

BTS不僅成為本屆的六冠王，其中的「年度最佳藝人」大獎更是從2016年起便持續蟬聯寶座長達七年之久，持續寫下新歷史中。雖然BTS未能全體親臨現場，但代表領獎的 j-hope 還是每每致詞時都會先對ARMY (BTS粉絲名) 喊話、道謝，最後在領取「MAMA白金獎」時更是天外飛來一筆，突然當場打電話與隊內大哥Jin連線讓其發表感言，令全球ARMY們嗨翻天驚喜萬分。

2021年12月1日出道，2022年在MAMA大獎開跑前已得到四座新人獎的「怪物新人女團」IVE，在本屆MAMA中又再接再厲斬獲了「最受歡迎新人」、「最佳女新人」、「最佳舞蹈表演女團」以及「年度最佳歌曲」等四個獎項，成員們從一開始的雀躍興奮表情，到最後確定獲得「年度最佳歌曲」上台領獎時已轉變為激動不已，隊長安兪真致詞時身旁的張員瑛和其他四位成員已是梨花帶淚，安兪真在說完感言後交由其他成員發言時終於忍不住哭成淚人兒，場面甚是感人。

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