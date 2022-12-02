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「初戀」復興日劇 佐藤健、滿島光紅到全世界

記者陳建嘉／綜合報導
佐藤健在「First Love初戀」一心想成為飛行員，卻因受傷無法圓夢。（圖：Netflix提供）
佐藤健在「First Love初戀」一心想成為飛行員，卻因受傷無法圓夢。（圖：Netflix提供）

佐藤健、滿島光主演純愛日劇「First Love初戀」在Netflix上檔以來引發熱烈迴響，透過「Netflix Top 10」統計，該劇不僅在日本等拿下收視冠軍，更登上全球非英語節目戲劇第8名的佳績，觀看時數超過722萬，宇多田光演唱神曲「First Love」也再度攻占iTunes、Spotify點播冠軍。

「First Love初戀」全季9集，講述一對男女相隔20年的繾綣愛戀，他們因故在1998年分離，20年後再度相遇，卻又得面臨種種考驗。該劇結合動人配樂、浪漫攝影，更不時搭配催淚情節，讓觀眾直呼「從第一集就開始哭到最後一集」，再加上外型俊美的男女主角佐藤健、滿島光演技精湛，讓人彷彿回到日劇仍是主流的影視時代，更被網友稱為「日劇復興」，包括主角群的服裝、妝容都成為討論熱點。

佐藤健雖未開設官方社群網站，不過他在網路上的討論熱度一直高居不下。滿島光的IG粉絲數則已增加到46萬，她上個月底剛滿37歲，在網路開心發文「我能夠再次變老，每天都是陌生的一天，充滿感恩，充滿愛，謝謝你們」，也立刻引來全球眾多粉絲按讚祝賀，她日前在IG上貼出為該劇宣傳跳舞的影片，同樣被網友瘋狂轉貼。

不只是戲紅，該劇以宇多田光「First Love」作為劇情發想，更大量沿用旋律，同時讓這首23年發行的歌再度暴紅。

滿島光在「First Love初戀」飾演曾有過一段刻骨銘心愛戀的單親媽媽。（圖：...
滿島光在「First Love初戀」飾演曾有過一段刻骨銘心愛戀的單親媽媽。（圖：Netflix提供）

日劇 社群網站 Netflix

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