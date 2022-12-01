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抱著悲觀的想法演出 孔劉卻因「熔爐」大獲自信吐原因

記者杜沛學／台北即時報導
孔劉認為，能演出「熔爐」這樣將真心傳遞給大家的作品，讓他感到很自信。（ELLE提供）
孔劉認為，能演出「熔爐」這樣將真心傳遞給大家的作品，讓他感到很自信。（ELLE提供）

韓國男神孔劉接受「ELLE」雜誌專訪，被問到記憶中強烈確認自己傾向與愛好的時刻，他透露是演出電影「熔爐」，「因為這部電影對我而言是個起點。在這部電影中，我不會一昧地看好自己，反而抱持著比較悲觀的想法，因為演員在各種層面上都是被選擇的人。」

孔劉繼續表示：「然而，在遇見『熔爐』這部作品之後，我有了自信，我堅持做好自己選擇的事情並堅持到最後一刻，參與了能將真心傳遞給大家的作品讓我感到自信。」、「演員們大致上都會從收到的選擇中尋找折衷選項或是可妥協的點，並以此作為一種策略。然而『熔爐』卻沒有這樣討價還價的過程，因為我把所有的心思都放在『單純想要把故事展現給大家』上，那股喜悅是非常強大的。」

孔劉並直呼：「我還想再經歷一次『不只是等著被選擇，而是自己創造機會』的經驗，但這必須要非常積極的尋找，因此我最近常在反省自己是否過度沉溺於惰性之中。」

話鋒一轉，提到釣魚這項興趣，孔劉又開始滔滔不絕，被問是否原本就擅長等待？他說：「我原本也不清楚，但好像是呢！我還以為我的個性很急躁，因為我是在慶尚道出生，並在個性急躁的父親養育下長大的。在我當演員的時候，體會到我比想像中的更有耐心。」

孔劉分析自己喜愛釣魚的原因：「我在釣魚的時候非常享受那段等待的時間，水下的狀況是完全看不到的，在一眼就可見的大海釣魚一點也不有趣，雖然會根據潮汐、流速等透過來自大海給的訊息去推敲水面下的狀況，但依舊無法得知海中的狀況。在這樣的情況下把釣魚竿垂到海裡等待，是一件非常有趣的事情，多虧有等待的時間，捕獲的喜悅也才更大。」

孔劉從演戲及釣魚發覺自己很有耐性。（ELLE提供）
孔劉從演戲及釣魚發覺自己很有耐性。（ELLE提供）
孔劉形容電影「熔爐」讓他強烈確認自己傾向與愛好。（ELLE提供）
孔劉形容電影「熔爐」讓他強烈確認自己傾向與愛好。（ELLE提供）

釣魚 電影

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