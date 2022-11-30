李政宰出席迪士尼發布會 朴敘俊正式加入「驚奇隊長2」

李政宰加入「星際大戰」最新驚悚影集「The Acolyte」。（圖：迪士尼提供）

「2022迪士尼 內容發布會」11月30日在新加坡金沙酒店隆重宣布一系列將於明年推出的影視作品，其中以「魷魚遊戲」（Squid Game）走紅全球的韓星李政宰加入「星際大戰」（Star Wars）最新驚悚影集「The Acolyte」，他透過VCR方式分享心情，開心表示，「很開心成為迪士尼家族的一員」。會上也正式宣告韓星朴敘俊加入「驚奇隊長2」（The Marvels），不過未透露他的角色，保留驚喜。

迪士尼透過此次活動向超過400家的國際媒體以及合作夥伴展示了超過50部院線電影以及將在2023年於串流平台上線的作品內容，華特迪士尼亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）在開幕致詞表示：「今年，對我們來說最重要的目標之一就是透過我們屢獲殊榮的工作室以及備受喜愛的角色人物，向觀眾展現我們品牌更多元豐富的作品內容。」

在過去一年中，Disney+為觀眾提供了超過45部亞太地區的原創作品，其中更有有好幾部戲劇作品在商業與影評上大放異彩，像是「黑話律師」（Big Mouth）、「單戀原聲帶」（Soundtrack #1）以及「IN THE SOOP：友情旅行」等，這些作品在上線首周都位居多數亞太地區市場收視前三名，此外，在Disney+上觀上原創亞洲影劇作品總時數更是一年前的8倍之多。

華特迪士尼亞太區今日也宣布將擴大與首屈一指漫畫出版商「講談社」（Kodansha）的長期合作，將日本動漫 納入未來發展版圖。70多年來，迪士尼與講談社在出版領域上共同合作，如今更將一起進軍動漫世界。講談社執行長野間省伸說：「很高興能在今天正式宣布我們將與迪士尼展開更深度的合作計畫，並透過Disney+為觀眾帶來更多廣受喜愛的動畫作品。」

華特迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行女士（Carol Choi）表示，「我們很高興能與我們長期的合作夥伴講談社展開如此振奮人心的合作，日本動畫是我們在內容開發計畫中極為重要一部分，我們相信此次合作將改變迪士尼未來在日本的動畫策略，非常期待能將講談社的動漫作品以及珍貴的原創內容推向世界的舞台。」