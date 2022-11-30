李昇基被剝削「每月花不到2000元」 公司代表爽刷230萬

李昇基為了自己的權益挺身而出。(取材自Instagram)

韓星李昇基和經紀公司HOOK娛樂鬧出利益糾紛，涉嫌侵占公款的公司代表權真英（音譯）被爆出使用的公款總金額高達韓幣28億元（約230萬美元），且她限制李昇基的公務信用卡 一個月僅能刷韓幣200萬元（約1644美元），卻讓自己母親也使用公司信用卡，額度還比李昇基多韓幣300萬元（約2466美元）。

李昇基在HOOK娛樂18年，一直被公司洗腦是「負收入歌手」，並被告知他並無音樂唱片銷量收益，直到公司職員誤傳訊息給他，他才驚覺公司至少私吞了韓幣100億（約822萬美元），日前他向公司寄出存證信函，整件事才爆發出來。

30日有韓媒報導，權真英對待李昇基的公用消費超級苛刻，但自己卻用公費享受各種高級消費，七年來的飯店住宿費超過韓幣2億（約16.4萬美元），2016年1月至2022年7月間，權真英使用商務卡消費韓幣28億，這期間她還領取了26億韓元的薪水。

對此權真英今發表聲明，表是身作HOOK娛樂的創始人，不希望公司的藝人受到任何傷害，因此決定負起一切的責任低頭道歉。權真英還表示對於公司和李昇基的糾紛她也將負起全部責任，將用個人財產解決與李昇基的糾紛。