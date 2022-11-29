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公司吞錢又說謊 李昇基怒發第2篇聲明

記者李姿瑩／綜合報導
李昇基決定尋求司法途徑解決問題。（取材自Instagram）
李昇基決定尋求司法途徑解決問題。（取材自Instagram）

韓星李昇基為HOOK娛樂工作18年，竟然連音源收入都被侵吞。他現在要跟公司爭個是非公道，透過律師28日發表第二篇聲明，直指HOOK娛樂謊話連篇。

不管HOOK娛樂怎樣喊冤，李昇基方面表示，公司從未給過音源支付結算明細，因此「完全不知道HOOK娛樂用什麼方式付了音源費」。HOOK娛樂2018年後才給他薪資收入明細，但當中並沒有音源費或相關項目，所以李昇基直言，如果有付音源費，直接出示支付證明、付款收據等就可以了。

而HOOK娛樂和李昇基在2021年續約時，也並未如聲稱的整理好債務和債權關係。李昇基為了HOOK娛樂，砸下47億韓元（354.8萬美元）作為投資房地產用途，結果這筆錢進了老闆口袋後消失無蹤。HOOK娛樂故意說，李昇基如要結束合約，這筆投資費用就會當成貸款處理。當時簽的協議書跟音源費根本無關，是李昇基在投資這筆錢後的相關權利。

李昇基在聲明中反問HOOK娛樂，自己連音源收益明細都不知道，是要如何清算還跟公司達成協議？如果公司說2021年簽訂的協議書是結算音源費用的證明，根本就是詐欺。

李昇基最後把問題歸咎於自己出道太早，對社會歷練不足，才會被公司呼嚨這麼多年。「因為個人因素讓很多人擔心，對此感到抱歉。」

投資 貸款 房地產

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