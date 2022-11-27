Super Junior台北開唱大秀中文情話 粉絲暈了

Super Junior成員經過一天訓練，台上秀流利中文向歌迷問候。（圖：超級圓頂提供）

Super Junior26日在台北小巨蛋舉辦第二場「Super Show 9」，相較第一天中文卡卡，他們當天明顯補齊應有的水準，中文最流利的圭賢飆出台語「揪故沒款到大給（好久沒看到大家）」，問粉絲吃飯了沒，得到台下一片「還沒」的回應，他再度用台語撩動粉絲心：「袂使安捏（不能這樣）！」

SJ相隔三年赴台開唱，三場3萬張門票售罄，全場應援聲更是大到像震翻屋頂，前一天有粉絲太激動昏倒，當天開場前在搖滾區又有粉絲身體不適暈過去，工作人員趕緊推著輪椅衝進去救人，好在無大礙，主辦單位也準備了座位讓粉絲返回現場坐著觀賞演唱會。

Super Junior開場帶來「Burn the Floor」、「The Crown」、「Mr. Simple」，一連串熱歌勁舞炒熱氣氛；SJ演唱會必備扮裝秀，這次八人戴上假髮、穿中世紀服裝，在「音樂的神」橋段中扮成貝多芬、巴哈、莫札特等，把夯曲「SPY」、「顛倒歌」、「MAMACITA」改編成聲樂版，逗得歌迷哈哈大笑。

第一天緊張到詞窮的東海，功課做足，秀出招牌中文撩妹情話：「親愛的寶貝們，我是你們的東海！」大送飛吻外，還全程用中文說：「比起昨天你們更漂亮了，我也漂亮，我比起昨天更愛你們了。」

圭賢再度跪地吶喊「台灣」展現誠意，先來一句台語「好久沒看到大家」，台下一片「哇」，他露出得意洋洋的笑容，用中文說：「你們現在收看的是圭賢，你們今天吃飯沒有？袂使安捏（不能這樣）。」

藝聲先用中文喊「救命啊」，隨後回歸韓文說：「我們昨天差點死了，為什麼死了又活過來，因為大家滿滿的愛所以我活過來了，今天我會做到不讓我自己死，謝謝大家。」始源不滿地上前，表示「救命啊」是他要用的哏。

前一天用韓文、英文打招呼的始源，也重拾中文功力，字正腔圓說：「我是你們的男神始源，怎麼辦，我出事了，今天更老了，可是你們變漂亮了，所以我很幸福，今天我們會變野獸，明白了嗎！」

第一天被逼出眼淚的銀赫，見到滿場歌迷再度眼眶濕潤，他說：「老婆，我的老婆在哪？我是你們的老公銀赫。」隨後又說：「雖然只過了一天，但我很想念你們。」

利特則說：「我昨天好像沒有睡得很好，表演結束後，我想要感受更美麗的台灣，所以我去了台灣的高爾夫球場，好像是非常遠的地方，有粉絲看到我說我長得很帥。」