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「魷魚遊戲」78歲爺爺 涉強制猥褻遭起訴

記者梅衍儂／綜合報導
吳永洙被控強制猥褻遭法辦。（取材自Instagram）
吳永洙被控強制猥褻遭法辦。（取材自Instagram）

人氣韓劇「魷魚遊戲」中飾演老爺爺的78歲演員吳永洙，驚爆遭控伸鹹豬手！根據韓媒JTBC報導，某女子指控他在2017年對她毛手毛腳，吳永洙因涉嫌強制猥褻遭起訴。

吳永洙在「魷魚遊戲」飾演001號玩家吳一男，和男主角李政宰演出精采對手戲，今年1月吳永洙以「魷魚遊戲」獲第79屆金球獎電視類最佳男配角獎，成為南韓史上第一位拿下金球獎男配角的韓星。他在1963年以劇團演員身分出道，至今已有59年，1965年開始參與電影演出，1979年，吳永洙獲得東亞戲劇獎最佳男演員獎，1994年獲得百想藝術獎最佳男演員獎，2000年獲得南韓戲劇協會演技獎。

吳永洙過去在韓劇多演「僧侶」的角色，因此被南韓網友封為「僧侶專業戶」。而今傳出猥褻醜聞，讓粉絲相當震驚。

報導指出，某女A指控吳永洙2017年對她有不恰當的身體接觸，去年底受理的警方作出不移交檢方的決定，A提出異議申請，因此水原地方檢察廳城南支廳申請，再次調查了吳永洙的嫌疑，並於上月傳喚他進行調查。

對此，吳永洙向JTBC否認有強制猥褻，表示「只是在湖邊為了指路牽到手而已」，他坦承去年有向A道歉，但他表示是因覺得這件事不會成為問題，並不是承認了猥褻嫌疑而道歉。

但檢方認為他對A有不正當身體接觸，且掌握了證據，因此將他移交審判。

魷魚遊戲 南韓 金球獎

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