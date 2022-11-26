湯唯「分手的決心」奪南韓青龍獎影后 中、英、韓文三聲道致謝

湯唯以「分手的決心」拿下青龍獎影后。（取材自Instagram）

第43屆青龍電影 獎25日在首爾登場，今年有不少大片，朴贊郁相隔多年執導新片「分手的決心」入圍13項獎，最終奪下6獎成為大贏家，中國女星湯唯 更成為青龍獎首位華人影后，她以中、英、韓文三聲道上台致謝，感謝導演 朴贊郁及編劇鄭瑞景，「我想感謝每一位幫助我們完成電影，以及幫助我們電影上大銀幕的每一個人，更要感謝走進戲院觀看我們電影的每一位觀眾。」

湯唯更說等這個角色已經等待多年，「我非常幸運等到了宋瑞萊，非常感謝...另外我也要在這裡跟我爸爸媽媽說，如果你們正在看手機也聽到我的話，請把手機關起來，我想保護你們的眼睛。因為我希望以後要拍更多電影請你們來看！」

同片男主角朴海日也拿下青龍獎影帝，他不但立刻與湯唯熱烈擁抱，更感謝朴贊郁給與他自由的表演空間，也感謝編劇鄭瑞景所寫的每一句台詞都讓人玩味，並一一點名合作演員表達謝意。朴海日今年以「分手的決心」揚威國際，「韓山島海戰」則是今年南韓電影票房亞軍，可謂今年南韓鋒頭最健的電影男星。

李政宰今年推出自編自導自演諜報動作片「獵首密令」，評價、票房皆有不錯迴響，李政宰先前就以此作品拿下釜日電影獎、南韓影評協會獎的最佳新人導演殊榮，今在青龍獎再拿下新人導演獎肯定，不過李政宰目前正在英國拍攝「星際大戰」影集外傳「The Acolyte」，改由「獵首密令」男主角、好友鄭雨盛上台代領。