IU南韓青龍獎紅毯罕見解放酥胸 未拿新人獎仍是焦點
南韓女星IU李知恩雖以歌手出道，擁有強大的音樂創作能力以及甜美歌聲，再加上外型甜美，而她近年積極進軍影視圈，自從「我的大叔」、「德魯納酒店」好表現有目共睹之後，今年主演電影「嬰兒轉運站」也入圍青龍獎最佳新人女演員，雖然最後輸給「推土機女孩」金惠奫，但她在紅毯上穿低胸禮服，難得展現酥胸，讓網友驚呼深太好了。
IU以往多給人甜美、清新形象，但昨晚難得解放好身材，引起網友激烈討論，只見她身穿低胸細肩白紗，不時放送胸前春光，紅毯上回眸百媚生，網友紛紛激讚「知恩身材藏太好了吧」、「好久沒看IU穿這麼少」、「李知恩加油」、「IU真的是人美心善最佳代表」、「想趕快看到IU主演的影視作品」。
IU在「嬰兒轉運站」飾演想賣出自己嬰兒的單親媽媽，卻一再反悔不願離開自己的親生骨肉，精湛表現入圍第43屆青龍獎最佳新人女演員，與宋康昊、姜棟元有多場對戲也毫不生澀，非常厲害，雖然未能拿下新人獎，不過IU仍獲得人氣獎，更感動在台上「謝謝給我這麼棒的獎，托「嬰兒轉運站」的福，今年去了很多很棒的場合，謝謝「嬰兒轉運站」給我這個機會，也謝謝我的粉絲UEANA」
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