IU南韓青龍獎紅毯罕見解放酥胸 未拿新人獎仍是焦點

IU難得解放好身材。（取材自推特）

南韓 女星IU李知恩雖以歌手出道，擁有強大的音樂創作能力以及甜美歌聲，再加上外型甜美，而她近年積極進軍影視圈，自從「我的大叔」、「德魯納酒店」好表現有目共睹之後，今年主演電影 「嬰兒轉運站」也入圍 青龍獎最佳新人女演員，雖然最後輸給「推土機女孩」金惠奫，但她在紅毯上穿低胸禮服，難得展現酥胸，讓網友驚呼深太好了。

IU以往多給人甜美、清新形象，但昨晚難得解放好身材，引起網友激烈討論，只見她身穿低胸細肩白紗，不時放送胸前春光，紅毯上回眸百媚生，網友紛紛激讚「知恩身材藏太好了吧」、「好久沒看IU穿這麼少」、「李知恩加油」、「IU真的是人美心善最佳代表」、「想趕快看到IU主演的影視作品」。