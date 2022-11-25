BTS接連入伍 Jin籲歌迷別來送 下個當兵是他

防彈少年團的Jin將於12月13日入伍。（取材自臉書）

南韓 人氣男團防彈少年團（BTS ）成員Jin將在12月13日入伍的消息近日曝光，他稍早在社群網站 發文，呼籲歌迷當天別到訓練所送他入伍，避免人潮擁擠發生危險。而關於入伍問題，繼Jin之後，下一個入伍的成員會是閔玧其（SUGA）。

年滿30歲的Jin不久前申請取消延後入伍，多家韓媒近日引述軍方及業界相關人士說法報導，Jin將在12月13日入伍，先於京畿道漣川郡的新兵教育隊進行5周訓練後分配部隊。

事實上，本月中Jin回覆歌迷留言時，就曾透露入伍訊息，當時歌迷留言問12月4日將迎來30歲生日的Jin：「哥哥下個月要生日了，興奮嗎？」他則回覆「沒有…那時候在前線」。

隨著媒體報導曝光確切入伍日期，Jin也發文呼籲歌迷不要到訓練所群聚，「雖然不希望報導曝光，我們A.R.M.Y（BTS歌迷名稱）不可以到訓練所來喔」，說明當天還有許多其他入伍人員，若歌迷群聚在訓練所，可能因人潮擁擠造成危險。

南韓粉絲在喜歡的藝人入伍時有前往訓練所送別的文化，經紀公司通常會視狀況決定是否公布入伍日期及地點，但仍有未正式公開但透過媒體報導等方式曝光的狀況。

Jin在10月28日發行首張個人單曲「The Astronaut」」，由英國樂團Coldplay擔綱作曲，作為入伍前送給歌迷的最後一份大禮。

防彈少年團是南韓當紅天團，左起V、SUGA、Jin、Jung Kook、RM、Jimin、J-hope。（美聯社）

而繼Jin之後，下一個入伍的會是SUGA，他將在明年3月邁入30歲，其他成員也年紀不輕，包括28歲的鄭號錫（J-hope）與隊長金南俊（RM）、27歲的朴智旻（Jimin）、26歲的金泰亨（V），以及25歲的田柾國（Jung Kook），都在當兵年齡之中。

南韓原先規定男性服役的年齡底限是28歲，2020年底南韓政府通過「兵役法」修正案，放寬「在國內與國際上為南韓文化做出卓越貢獻的藝術家，可將兵役推遲至30歲」，當時許多輿論認為法案是為BTS而修改。