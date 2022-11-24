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韓星李敏鎬認動臉「1年1次」進廠維修：20歲開始

記者梅衍儂／即時報導
李敏鎬24日出席醫美器材代言記者會。(圖：Ulthera美國音波提供)
李敏鎬24日出席醫美器材代言記者會。(圖：Ulthera美國音波提供)

韓星李敏鎬、金荷娜、全昭旻出席醫美器材代言記者會， 李敏鎬坦言從20歲起就一年進廠維修一次，「20歲以後就開始使用，一年做一次左右來護膚。同時透過吃好、睡好、健身，以及努力在工作上來尋找能力和信心，也可以有效的保養肌膚和身材。」

李敏鎬表示：「自己不是很勤勞護膚的人，但因為每天都要化妝，所以相當注重清潔，還有一些基本護理，像是面膜、保濕，每天上班前也都會護膚。」並說隨著時代變化，不只女性，男性也關注護膚。

談到美的定義，李敏鎬認為自然的美才是真正的美，每個人天生所擁有的內在美也才是最美的。身為國際巨星，備受外界矚目，如何保持自信，李敏鎬表示：「自己的職業是站在很多人面前，當感受到別人的愛時會最有自信，能獲得大家的喜歡與歡迎，也會感到非常有自信。」被問到會給有年齡容貌焦慮的人什麼建議，李敏鎬說：「每個人都有各自的美，不用把自己限制在框架裡，發現自己的魅力和特點，自然而然會找到自信。」

金荷娜也分享保養心得，表示自己喜歡運動健身，也會多喝水，少吃加工食物，金荷娜認為，要知道自己喜歡什麼很重要，去做自己喜歡的事情，可以增加自信，在知道自己內心喜愛的之後，這些都會在外在體驗出來。此外金荷娜也隨時讓自己保持有自信的狀態，休息時，也會讓自己盡量放鬆，保持平靜的心情，這樣才讓自己有夠多能量面對工作的挑戰。」

全昭旻也有自己的一套保養方法：「我回到家一定會徹底清潔卸妝，保濕絕對不能少，飲食上我盡量吃原型食物，也喜歡騎腳踏車當運動。」

全昭旻24日出席醫美器材代言記者會。(圖：Ulthera美國音波提供)
全昭旻24日出席醫美器材代言記者會。(圖：Ulthera美國音波提供)
金荷娜24日出席醫美器材代言記者會。(圖：Ulthera美國音波提供)
金荷娜24日出席醫美器材代言記者會。(圖：Ulthera美國音波提供)

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