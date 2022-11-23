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防彈少年團首位成員入伍 Jin下月當兵日期確定了

記者梅衍儂／即時報導
防彈少年團的Jin將於12月13日入伍。（取材自Instagram）
防彈少年團的Jin將於12月13日入伍。（取材自Instagram）

南韓天團防彈少年團（BTS）首位當兵成員入伍日期出爐，據韓聯社報導，年紀最大的成員Jin將於12月13日高唱從軍樂，他將進入前線京畿漣川陸軍師團新兵教育隊，接受為期5周的訓練後分配到一線部隊。

BTS在全球各地都擁有高人氣，然而今年滿30歲的成員Jin已屆入伍最後時限，政府考量他們對國家形象、經濟帶來的正面效益，不斷尋求替代方案，先前韓國防部針對BTS兵役問題進行民調，國防部部長李鍾燮於國會上再次重申無意修改兵役制度，他表示：「有關BTS的兵役問題，在履行兵役義務的公正性層面上，我們很難擴大代替服役的制度。」意即BTS通通都要入伍，沒有例外。

12月4日過生日的Jin，日前在粉絲論壇「Weverse」上被粉絲問到「下個月要過生日了，開心嗎」，他當時回答透露端倪：「不……要去一線部隊了。」上月BTS在釜山演唱會後，Jin也表示即將入伍，並提交了取消延期入伍申請。

國防部曾表示，BTS入伍後，如果有公益目的或國家利益層面的活動，在成員本人願意的情況下將提供參與機會。今（24）日韓聯社報導，Jin將於12月13日入伍，預計2024年6月12日退伍，BTS的移他也將按照各自的計劃履行兵役。

防彈少年團入圍葛萊美兩大獎，分別為最佳流行二人組／團體表演獎、最佳音樂錄影帶。（...
防彈少年團入圍葛萊美兩大獎，分別為最佳流行二人組／團體表演獎、最佳音樂錄影帶。（取材自Instagram）

BTS 國防部 民調

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