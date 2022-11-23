防彈少年團首位成員入伍 Jin下月當兵日期確定了

防彈少年團的Jin將於12月13日入伍。（取材自Instagram）

南韓天團防彈少年團（BTS ）首位當兵成員入伍日期出爐，據韓聯社報導，年紀最大的成員Jin將於12月13日高唱從軍樂，他將進入前線京畿漣川陸軍師團新兵教育隊，接受為期5周的訓練後分配到一線部隊。

BTS在全球各地都擁有高人氣，然而今年滿30歲的成員Jin已屆入伍最後時限，政府考量他們對國家形象、經濟帶來的正面效益，不斷尋求替代方案，先前韓國防部 針對BTS兵役問題進行民調 ，國防部部長李鍾燮於國會上再次重申無意修改兵役制度，他表示：「有關BTS的兵役問題，在履行兵役義務的公正性層面上，我們很難擴大代替服役的制度。」意即BTS通通都要入伍，沒有例外。

12月4日過生日的Jin，日前在粉絲論壇「Weverse」上被粉絲問到「下個月要過生日了，開心嗎」，他當時回答透露端倪：「不……要去一線部隊了。」上月BTS在釜山演唱會後，Jin也表示即將入伍，並提交了取消延期入伍申請。