18年被吞320萬美元 李昇基槓經紀公司

李昇基決定尋求司法途徑解決問題。（取材自Instagram）

韓星李昇基日前槓上經紀公司HOOK娛樂，要求公司清算他多年來的薪資報酬。他簽給HOOK娛樂18年，至今發行137首歌曲，但「Dispatch」報導，他竟然在音源收入上分不到半毛錢，近43億韓元（約320.2萬美元）的獲利全被公司侵吞。

李昇基在南韓 出道甚早，過去有「國民弟弟」美稱，他的出道歌曲「因為是我的女人」傳唱度極高，照理來說版權收入應相當可觀。但HOOK娛樂拆帳不實，李昇基曾想了解自己的分潤細目，卻被公司人員酸他是「賠錢歌手」，讓身為金雞母的他白白當了18年的搖錢樹。

「Dispatch」公開李昇基製作第6張正規專輯「And...」的收支明細，專輯製作費用為1億7200萬韓元（約12.7萬美元），獲利8億8200萬韓元。李昇基和公司四六拆帳，所得應為1234萬元台幣（約39.5萬美元），但參與製作的吉他手李炳浩說，連他都沒拿到製作費用，並聽說李昇基私下得知真相後傷心痛哭。

HOOK娛樂財報不實，李昇基18年來的專輯與音源收入96.5億韓元全進了老闆口袋。HOOK娛樂老闆權真英過去對李昇基也沒好臉色，還會恐嚇他的經紀人。權真英得知李昇基這回硬起來，竟放話「要把李昇基弄死」。

權真英見李昇基找好了律師，展現破釜沉舟決心，才趕緊認錯，承認「相關的負面消息先不論真實性，一切都是我的錯誤與失德，我感到羞愧且抱歉」。事已至此，權真英只能承諾未來會負起所有法律責任，絕對不會逃避。