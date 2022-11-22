李昇基痛哭…白當公司搖錢樹18年「被吞上億收入」

李昇基決定尋求司法途徑解決問題。（取材自Instagram）

李昇基日前槓上經紀公司Hook娛樂，要求公司清算他多年來的薪資報酬。他簽給Hook娛樂18年，至今發行137首歌曲，但「Dispatch」報導，他竟然在音源收入上分不到半毛錢，上億台幣的獲利全被公司侵吞。

李昇基在南韓 出道甚早，過去有「國民弟弟」美稱，他的出道歌曲「因為是我的女人」傳唱度極高，照理來說版權收入應相當可觀。但Hook娛樂拆帳不實，李昇基曾想了解自己的分潤細節，卻被公司人員酸他是「賠錢歌手」，讓身為金雞母的他白白當了18年的搖錢樹。

「Dispatch」取得李昇基製作第六張正規專輯「And...」的結算明細，公開專輯製作費用為1億7200萬韓元（約12.5萬美元），銷售金額為10億5400萬韓元，獲利8億8200萬韓元。李昇基和公司四六拆帳，所得應為3億5200萬韓元，但參與製作的吉他手李炳浩說根本沒拿到製作費用，並聽說李昇基私下得知真相後傷心痛哭。

Hook娛樂財報不實，李昇基18年來的專輯與音源收入96.5億韓元全都進了老闆口袋，還有其他明細不清不楚。Hook娛樂代表權真英過去對李昇基也沒好臉色，恐嚇他的經紀人要求管控李昇基的餐費等開銷，李昇基心疼經紀人裡外不是人，最終經紀人告訴他，老闆權真英對他的清算要求非常火大，放話「要賭上自己的名字和人生把李昇基弄死」。

這次李昇基不願繼續被公司呼攏，同步找好了律師，展現了破釜沉舟的決心。Hook娛樂老闆權真英見他豁出去，21日發出聲明認錯，承認「相關的負面消息先不論真實性，一切都是我的錯誤與失德，我感到羞愧且抱歉」。事已至此，權真英只能承諾未來會負起所有法律責任，絕對不會逃避。