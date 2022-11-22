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男神當財閥 宋仲基帶旺製作公司股票漲15%

記者李姿瑩／綜合報導
宋仲基凍齡顏值再度讓觀眾驚艷。（翻攝自friDay影音）
宋仲基凍齡顏值再度讓觀眾驚艷。（翻攝自friDay影音）

南韓男神宋仲基魅力不減，他在新戲「財閥家的小兒子」回春扮演大學生，37歲卻毫無違和感。更強大的是，宋仲基戲裡戲外都帶財，新劇收視告捷帶動製作公司股票大漲超過15%，讓幕後團隊笑呵呵。

「財閥家的小兒子」由李星民飾演的「陳養喆」會長帶出一連串1987年時的南韓重大歷史事件，再加上宋仲基「重生」後考上南韓第一學府當起大學新鮮人卻毫無違和的扮相、演技，讓全劇收視率一路攀升，從第一集6.1%、第二集8.8%，到第三集播出之後正式突破兩位數來到10.8% (南韓尼爾森)；其中光是首集的成績便已是南韓播出該劇的JTBC電視台今年戲劇首播最高收視率，同時也是該台史上第二高的首播收視，第三集的收視出爐之後更正式進入南韓「2022年電視劇排行Top10」的第十名。

「財閥家的小兒子」在劇情、人物、背景設定上亦引起南韓觀眾的「考古」風潮，在劇中由李星民飾演的順洋集團會長「陳養喆」雖是虛構的角色，卻有網友當起「鍵盤柯南」比對出其髮型與眼鏡、講話語氣、金援總統候選人盧泰愚等特點分別與三位南韓大集團會長極為相似，再加上劇中陳養喆逃過死劫的空難事故也是借用南韓1987年舉國譁然的民航機空中爆炸事件，並且比對順洋集團的事業體結構與哪個南韓真實大集團最為相近，一一破解劇組、編劇的「埋哏、致敬」，成為觀眾在收看本劇時的另一種樂趣。

宋仲基的超強魅力除了為戲劇帶來話題和亮眼收視成績之外，在戲外也帶動了「財閥家的小兒子」製作公司「RaemongRaein 來夢來人」的股價狂飆，截至南韓時間21日中午為止，來夢來人在KOSDAQ的股價已上漲超過15%，來夢來人當初製作本劇時共投入了自有資本74.05%的176億韓元（約1301萬美元），可看作是把公司的命運寄託在本劇之上，如今證實宋仲基的男神魅力不僅是收視救星更是超級吸鈔票機。

宋仲基飾演大學生毫無違和感。（翻攝自friDay影音）
宋仲基飾演大學生毫無違和感。（翻攝自friDay影音）

南韓 宋仲基 股價

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