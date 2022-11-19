獲邀金馬頒獎秒答應 黑木瞳想和張震飆演技

黑木瞳私底下常到台灣，一接到金馬頒獎邀約，沒有多問就答應。(記者李政龍╱攝影)

日本 奧斯卡影后黑木瞳風塵僕僕來到台灣參加金馬獎系列活動，一下飛機就先參加與台灣媒體的見面會，她提到私底下常到台灣，除了找朋友外，也經常當天來回就為了台灣的中醫；她先開玩笑說「為了保持美麗」，後解釋其實腸胃不好，所以特地來看診領藥調養身體。

62歲的黑木瞳以一襲端莊的黑色西裝裙套裝現身，綁著低馬尾優雅又可愛，絲毫看不出歲月在她臉上留下的痕跡，她透露鍾愛台灣的中醫，也分享該位醫生神奇小故事。她說日前一位日本友人很想懷孕，但遲遲沒有動靜，她就帶著友人到台灣找這位中醫師，醫師會調藥還會看風水，友人經過老師提點後，就順利懷孕了，因而讓黑木瞳對於台灣中醫刮目相看。

黑木瞳與上屆金馬影帝張震一起頒發金馬「最佳女主角獎」，她提到與對方有私交，曾一起喝酒，她也表示希望可以和他一起工作：「我只知道私底下的張震是什麼模樣，很想看到他在演戲上，會以怎樣的方式呈現。」

黑木瞳也提到本屆影后入圍 者張艾嘉：「她是演員，也是導演 ，如果有機會演出她的戲，或是跟她合作，我相信會是一件很有趣的事。」

「當初接到金馬頒獎邀約，沒有多問，馬上就答應了，」黑木瞳表示，目前是喜悅多於緊張，很開心台日交流。