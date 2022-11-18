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62歲黑木瞳現在長這樣 曝保養秘訣靠「台灣密醫」

記者黃保慧／即時報導
黑木瞳赴台出席金馬獎典禮。(記者李政龍／攝影)
黑木瞳赴台出席金馬獎典禮。(記者李政龍／攝影)

日本奧斯卡影后黑木瞳風塵僕僕來到台灣參加金馬獎一系列活動，一下飛機就先參加與台灣媒體的見面會，她提到私底下常來台灣，除了找朋友外，也經常1天來回就為了台灣的中醫，先是開玩笑說：「為了保持美麗。」後解釋其實腸胃不好，所以特地來領藥調養身體，直說該位醫師很有效甚至會幫忙看風水。

62歲的黑木瞳以一襲端莊的黑色西裝裙套裝現身，綁著低媽尾優雅又可愛，絲毫看不出歲月在她臉上留下的痕跡，她透露鍾愛台灣的中醫，「亞洲人比較信賴東洋的醫藥學」。也分享該位醫生神奇的事情，日前一位日本友人想懷孕但遲遲沒有動靜，她就帶著友人來台灣找自己看的中醫師，正好中醫師會調藥還會看風水，友人經過老師的提點後，就順利懷孕了，因而讓黑木瞳對於台灣中醫情有獨鍾。

黑木瞳出道42年仍保持初心。記者李政龍／攝影
黑木瞳出道42年仍保持初心。記者李政龍／攝影

由於黑木瞳也熱愛踢踏舞，還在現場教了主持人黃子佼一段舞，被黃子佼狂讚：「很久沒見過這麼隨和的日本巨星了。」黑木瞳也開心說：「在日本也沒有人會如此大力稱讚我。」話鋒一轉，她說喜歡踢踏舞是因為可以讓腿型變美，也足見她對自己的外貌維持有多認真，至於她被問到是否有信心挑戰紅毯前10美？她直說沒信心，但在得知過往規則後，她先是開玩笑地說想和評審喝酒，隨後笑說：「我要去大師課跟台灣電影人宣傳，明天要說我紅毯最漂亮。」 

其實20年前，黑木瞳首次赴台宣傳電影「鬼水怪談」主持人也是黃子佼，她當場認出，黃子佼直說「不可能，我變帥那麼多！」她立刻稱讚「對，你變帥了，有一種成熟魅力、危險的香氣」。黃子佼拿水片她是酒，她喝了發現受騙，還當場起身追著他跑，互動可愛。

此外，她也將與上屆金馬影帝張震一起頒發「最佳女主角獎」，她提到了與張震有私交，曾一起去喝酒，她也表示希望可以和他一起工作：「我只知道私底下的張震是甚麼模樣，很想看到他到底在演戲上會有怎麼樣的呈現」。另外，黑木瞳也提到本屆的影后入圍者張艾嘉：「她是演員也是導演身分，如果有機會演出她的戲，或是跟她合作，我相信會是一件很有趣的事。」

黑木瞳對於接到金馬邀約，很快就答應來參加金馬影展，「由於疫情期間不能出國，當初知道是我最喜歡的台灣提出邀約，沒有多問馬上就答應了，希望自己疫情之後的第一個出國的地方一定是要來台灣」。黑木瞳表示，金馬獎是台灣電影人的重要典禮，自己有機會能夠前來參與，目前是喜悅多於緊張，但現在的心情非常期待，很開心台日交流。

最後，出道42年的黑木瞳，被問到如何保持初心與熱情？她笑說，這樣的狀態想要長年持續下去是需要某種覺悟：「我在日本演藝圈已經42年的時間，在日本大家都說能夠長久做下去的工作就是妳的天職，我現在還是要做各種嘗試來確定是不是我的天職。」

黑木瞳來台出席金馬獎典禮。記者李政龍／攝影
黑木瞳來台出席金馬獎典禮。記者李政龍／攝影

日本 電影 疫情

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