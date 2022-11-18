日本名導自曝是桂綸鎂鐵粉 最想合作這位金馬影帝

日本名導是枝裕和(右)以及坂元裕二到台參與金馬大師講堂。（圖：金馬執委會提供）

日本名導是枝裕和受金馬邀約到台灣開設大師講堂，不僅授課還將與桂綸鎂在金馬獎一同頒發「最佳新導演 獎」。他受訪時提到第一次看桂綸鎂主演電影 「藍色大門」就成了粉絲，也稱讚桂綸鎂在「白日焰火」裡表現非常驚艷，接著笑說這次最大任務是跟她一起頒獎，直說：「現在很緊張。」

是枝裕和也透露除了過往合作過的演員阿部寬、柳樂優彌想再續前緣，台灣演員印象最深刻的是第56屆金馬影帝陳以文，也希望有機會能合作。由於是枝裕和受侯孝賢導演影響甚深，在得知分別演過侯導電影「童年往事」、「戀戀風塵」的游安順和楊麗音，都入圍本屆金馬獎，他開心說：「不管是鍾孟宏導演的作品，還是剛剛提到很欣賞的陳以文，最近看台灣電影發展得很蓬勃，其中有很多面孔是從楊德昌導演和侯孝賢導演作品出來的，看著他們還有工作人員繼承他們的DNA，我看了很開心。 」

另一位日本編劇大師坂元裕二曾寫過「大豆田永久子與三個前夫」、「四重奏」等多部經典戀愛劇。他相隔7年再度訪台，把握時間逛大稻埕，還考慮以台灣為背景創作劇本，「我吃清粥小菜時，隔壁一桌坐了一群年輕人，臉孔非常美麗，很有人味」。

日本名導是枝裕和自稱是桂綸鎂的粉絲。（取材自微博）

坂元裕二認為台灣人充滿活力，讓他感覺無比舒適，提到合作多年的女星松隆子先前也才來台灣表演舞台劇 ，「其實我本來很想跟松隆子一起來，看她的劇，而且這齣舞台劇的另一位演員廣瀨鈴，也與我合作過」。

提到老搭檔松隆子、滿島光，坂元裕二對她們讚不絕口，「她們會是我這一輩子想要一直合作的女星」，此外是否還有想要合作的台灣演員，他則說目前已在接洽，但還不能透露，不過最近看了陳玉勳執導「消失的情人節」，非常喜歡，「我也看了台灣恐怖片『咒』，但太恐怖了，我沒想到選角」。