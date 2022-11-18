宋仲基演重生財閥兒子 坦言想回到過去改變一件事

宋仲基(右起)、申鉉彬以及李星民出席新劇「財閥家的小兒子」記者會。（圖：friDay影音提供）

南韓 南神宋仲基 主演新劇「財閥家的小兒子」日前舉辦記者會，他在劇中演出被大財閥誣陷而慘遭殺害的「尹炫優」，意外重生到1980年代變成了該財閥家的小兒子「陳導俊」，並即將對該財閥展開復仇。宋仲基坦言私底下也想「回到過去」，但他是想回到戲劇開拍前，「我可以彌補表演的不足之處，做得更好」。

該劇的最大賣點之一，就是「帶著前世記憶重生」，宋仲基、申鉉彬以及李星民都被問到「會想回到過去嗎？」宋仲基坦言拍完「財閥家的小兒子」之後有點遺憾：「看到一些由於我的不足而沒能呈現出來的部分，如果能回到從前，應該就會做得更好。」李星民回答：「現在體力下降了很多，所以想回到20多歲時，感覺可以重新開始一些事情。」申鉉彬的答案則是：「我想和無法相見的人碰面，而且也就能再次見到我們家小狗了。」

對於接演本劇的理由，宋仲基表示：「過去曾經和金泰姬編劇一起合作過『成均館緋聞 』，所以非常信任她，編劇紮實的敘事方式是最吸引我的因素，再加上聽說會由李星民前輩飾演陳養喆會長，所以就更有信心接下本劇了」。資深男星李星民對於這次和宋仲基合作的感想則表示：「在拍攝現場非常愉快，宋仲基真的是個很踏實的弟弟，感覺就像可靠的大兒子一樣」。

雖然兩人在劇中是仇敵，但在記者會上一度發生李星民麥克風故障的小狀況，宋仲基立即遞上自己的並說：「爺爺，好的麥克風在這裡」，展現出溫馨的爺孫情。