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28年的漫長等待 篠原涼子重返NHK紅白對抗

中央社／台北16日電
篠原涼子在「婚顧女王」化身地表最強婚顧，奮力完成每場婚禮。(圖：中影提供)
篠原涼子在「婚顧女王」化身地表最強婚顧，奮力完成每場婚禮。(圖：中影提供)

日本媒體16日報導，女星篠原涼子（49歲）在時隔28年後將重登NHK紅白大賽舞台。篠原涼子上次登台是在1994年，今年電影代表作品是爆笑婚禮喜劇「婚顧女王」。

第73屆NHK紅白歌唱大賽公布陣容，除了周子瑜所屬的南韓女團TWICE，還有不曾露面的歌手Ado將以「航海王劇場版：紅髮歌姬」角色美音登場，工藤靜香也將睽違24年登上舞台。

根據日媒報導，今年日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽主持陣容，包括大泉洋、橋本環奈、桑子真帆、櫻井翔，本屆紅白以「LOVE ＆ PEACE～大家一起分享～」為主題，希望將和平獻給全世界，也期待透過歌聲傳播更多愛。

櫻井翔表示，在這充滿悲傷新聞的生活中，更深刻感受到愛與和平的重要性，希望透過自己的力量傳遞歡樂給所有人，在跨年的時光中，將愛與和平傳遞出去。

今年表演陣容，包含南韓女團TWICE、IVE與LE SSERAFIM、高人氣的傑尼斯團體浪花男子，還有自選秀節目PRODUCE 101 JAPAN出道的男團JO1，以及同樣是選秀出身的男團BE:FIRST。

除了為「航海王劇場版：紅髮歌姬」角色美音配唱的歌手Ado將以同樣角色登上今年的紅白歌唱大賽，演唱動畫「鬼滅之刃 遊郭篇」片頭曲「殘響散歌」的歌手Aimer也將登台演唱。

歌手工藤靜香則是相隔24年重返紅白歌唱大賽，還有女星篠原涼子重拾歌手身分，相隔28年登台。

第73屆NHK紅白歌唱大賽將於12月31日登場。

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