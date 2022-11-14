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裴勇俊個人官網消失 退休長居夏威夷

記者李姿瑩／綜合報導
裴勇俊在演出「冬季戀歌」後名利雙收。（取材自豆瓣電影）
裴勇俊在演出「冬季戀歌」後名利雙收。（取材自豆瓣電影）

韓流天王裴勇俊驚傳退休，50歲的他被「文化日報」爆出個人官方網頁「byj.co.kr」已經消失，現在只剩下「出售網域（Buy this domain）」的字樣，等同變相退休。

1994年出道的裴勇俊以「冬季戀歌」一劇紅遍全亞洲，他2015年迎娶女星朴秀真，兩人婚後育有一雙兒女。根據相關人士指出，他們全家都住在夏威夷，現在靠著裴勇俊的百億身家，過得相當舒心。

裴勇俊不只外型出眾，更生財有道。除了本身能演會賺，他退居幕後之後，成立了KEYEAST娛樂公司，簽下金賢重、朱智勛、金秀賢等A咖，火速站穩企業家的腳步。當了老闆的裴勇俊把鎂光燈讓給旗下藝人，自己再也沒有公開露面過，其實早已和退休無異。

後來他將個人持有的KEYEAST股份賣給SM娛樂，獲利150億韓元（約113萬美元）。不過裴勇俊的野心不止於此，日前KBS2製播的節目中，介紹專門投資潛力新銳公司的名人，裴勇俊就是其中之一。他透過投資新創公司，在股票升值後，獲得極為可觀的收益，如今已經專職的天使投資人（Angel Investor），三年內靠股票就進帳200億韓元。

這只是他身家的冰山一角，如今裴勇俊愈發低調，和妻兒開心過著財富自由的退休生活，粉絲想要再看到天王身影，只能從經典舊作中回味。

退休 投資 股票

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