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南韓碧昂絲登「台」 孝琳熱舞飆高音

記者李姿瑩／綜合報導
孝琳（中）熱力開唱。（圖：O.N Wordwide提供）
孝琳（中）熱力開唱。（圖：O.N Wordwide提供）

南韓碧昂絲」孝琳日前在台北舉辦個人巡演，成為疫情解封後首位在台專場演出的南韓女歌手。睽違兩年九個月，韓星演唱會終於正式重啟，粉絲早就迫不及待，上千人開心一起高喊「孝琳」幫她應援。

孝琳一開場就用中文問候：「大家好，我是孝琳。」她形容自己感覺非常神奇又激動，沒想到相隔三年，終於不用再透過網路傳情。她繼續用中文詢問粉絲「大家想我了嗎？我也很想你們。」高聲要粉絲們不留遺憾地與她High到最後。

孝琳在南韓經過歌唱節目「QUEENDOM 2」洗禮，歌舞實力更上一層樓，率先熱唱「SEE SEA BAE」，性感熱舞放送火辣身材。她穿著亮片中空裝，精實的小蠻腰和熱褲下的屁股蛋全都露，讓粉絲大飽眼福。而她向來以鐵肺出名，邊唱邊跳照樣飆出高音，完全不負「南韓碧昂絲」封號。

孝琳除了獻唱多首第3張迷你專輯「iCE」中的新歌，也沒忘記粉絲們必聽的經典歌曲，像是「主君的太陽」、「來自星星的你」的主題曲，以及SISTAR時期的「Ma Boy」、「Touch my body」、「SHAKE IT」，粉絲應援聲量破表，孝琳直讚台粉比三年前更加熱情，承諾下次一定會盡快再來演出。

南韓 碧昂絲 疫情

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