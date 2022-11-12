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跟秀英交往十年 鄭敬淏被提議紀念日「搞大的」一聽內容秒拒絕

噓！星聞 即時報導
鄭敬淏與秀英穩定交往將迎來10周年紀念日。(取材自Instagram)
鄭敬淏與秀英穩定交往將迎來10周年紀念日。(取材自Instagram)

南韓男星鄭敬淏與吳娜拉主演電影《狎鷗亭報告》將於30日在南韓上映，兩人近日上藝人李龍真的YouTube節目「STUDIO WAFFLE」宣傳電影，談到兩人都是演藝圈長壽情侶代表，吳娜拉表示和男友金道勳已戀愛22年，而鄭敬淏則透露下周將迎來10周年。

吳娜拉與男友愛情長跑22年，交往多年還未結婚，她過往曾自虧「沒看過有人比我更獨特」，但也透露和男友已是人生伴侶、互相依靠，結婚與否似乎已沒那麼重要。

而鄭敬淏和「少女時代」成員秀英2012年年末戀愛至今已邁入第10年，他在「STUDIO WAFFLE」中透露下周就是十周年，李龍真則問到「會有特別慶祝的活動嗎？」他則表示沒有太特別的活動，「就是一起吃個好吃的」，李龍真則提議「要不要嘗試大型活動？」，但一聽到接著講出的活動內容，鄭敬淏隨即爆笑，李龍真還解釋活動內容「約好了要出去，但實際上不去，也不聯繫，看看沒有我的一天會怎樣，很珍貴吧」，一旁吳娜拉也笑著說「很新鮮」，還建議鄭敬淏試試看，鄭敬淏馬上搖頭直呼「我不要」，笑翻眾人。鄭敬淏還直說「光想就很累，第二天該怎麼辦」。

網友看到李龍真的提議也笑翻了，直呼「李龍真鬼才」、「笑死了，什麼鬼建議」、「還以為要說結婚」，網友還稱「鄭敬淏性格真好」、「好可愛呀」，也對鄭敬淏和秀英穩交10年直喊「真是甜甜的愛情」。

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