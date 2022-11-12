77歲影后宮本信子 陪蘆田愛菜看BL漫畫

日本影后宮本信子訪台，暢談作品「蒲公英」、「葬禮」。（記者沈昱嘉／攝影）

77歲日本 影后宮本信子日前出席金馬影展活動，她與已故導演 伊丹十三合作的十部電影 ，重新修復在台灣播映。而她在新片「春心萌動的老屋緣廊」中，演出熱愛看BL（boy's Love）漫畫的老奶奶，「我喜歡這個角色，也擁有華麗燦爛豐富的人生」。

該片講述17歲少女蘆田愛菜，跟75歲奶奶在漫畫店相遇，最後一起愛上BL漫畫的勵志故事。宮本信子笑說：「我一開始不知BL是什麼，我在片中也是看了很多優秀的BL漫畫」，她這次與蘆田愛菜二度合作，也是相隔十年再聚首，她笑說當年的蘆田愛菜還是小女孩，可以一手抓住她的手腕帶著散步，如今已長成亭亭玉立的少女。

在國際間獲獎無數的名導伊丹十三擅長透過荒謬的黑色喜劇形式，反映日本社會文化，代表作「蒲公英」、「葬禮」在金馬影展播映時擁有熱烈回響。宮本信子在「蒲公英」演出拉麵店老闆娘「蒲公英」，該片被譽為史上最偉大的美食電影，宮本信子卻爆料伊丹十三不愛吃拉麵。

她說，「他一直在思考為什麼日本人這麼愛吃拉麵，所以才會拍拉麵製作的詳細過程」，並透露片名、主角名字的由來，就是取自於自己最喜歡的花，「蒲公英長在地上，被風吹走也會馬上長出來，伊丹導演知道我的想法後，就把主角取名為蒲公英」。