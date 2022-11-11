最強童顏女星新劇遭揉屁股 冷淡回應嚇壞岡田將生

「旅行護理師」中安達祐實飾演護士金谷吉子。（取材自MyVideo）

由日本 男神岡田將生、影帝中井貴一合作的醫療劇「旅行護理師」，一開播就刷新今年秋季最佳首播收視成績，岡田將生飾演自美國返日的旅行護理師「那須田步」，醫術精湛但態度高傲。最強童顏女星安達祐實則在劇中擔任配角護理師，劇中她明知病患頻頻對女護士伸鹹豬手，自己也被公然揉屁股，卻沒有喝斥制止，反而在事後泰然自若表示，「我是為了讓工作順利進行才讓他摸的，與其浪費時間在怪物病患身上，還不如趕快做完工作去照顧其他病人」。冷靜行徑讓岡田將生超傻眼。

中井貴一飾演的「九鬼靜」，看似只會迎合有權有勢的醫師，實際上卻是默默觀察整個醫院生態。中井貴一發現，醫院名醫為了幫VIP病患動手術 插隊，數度延後其他病患的開刀日程。就在VIP手術前，名醫因故病倒，病情一度陷入危急；中井貴一趁著獨自照顧名醫，不但沒有要幫名醫急救，還突然變臉威脅：「像你這種沒良心的醫師我根本不在乎，只是還有要等著你做手術的病患。願意向我保證幫普通病患動手術吧？不然就這樣死去好了！」

「旅行護理師」中岡田將生飾演護理師。（取材自MyVideo）

瞬間黑化的演技讓網友驚豔，直呼「中井太讚了」、「中井大叔真的太會演，可以狠又可以嗲」、「又暖又腹黑，愛死」。

其他演員陣容也不小覷，九頭身女星菜菜緒飾演外科醫生，在職場忍受性別歧視 ；柏林影后寺島忍則飾演護理長，精準呈現醫院生態；「AV帝王」飾演第二季女主角的恒松祐里則在這次演出悲情小護士。還有松平健、柳葉敏郎、淺田美代子、泉澤祐希等知名綠葉，開播3集就有好評，口碑發酵收視節節升高。