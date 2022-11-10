前田敦子演不倫戀 名導誇「世界級天才」

六角精兒（左）此次在片中飾演慘遭前田敦子（右）和成田凌戴綠帽的丈夫兼便利店老闆。（圖：天馬行空提供）

日團「AKB48」前一姊前田敦子在日片「通往異世界的便利店」演美豔人妻，和成田凌偷情，導演 三木聰誇說：「前田敦子平時呆萌，常有出人意料的言行，這次劇本相當複雜，但她很快能掌握每場戲的重點。」形容她是「世界級的天才」。

資深男星六角精兒演出前田敦子的老公兼便利店老闆，慘被戴綠帽，三木聰說：「我想打造一段扭曲、不對等的三角關係，他們三人的互動很成功將怪異關係呈現出來！」

今年剛滿60歲的六角精兒，笑說：「雖然片中三人關係很怪，但私下相處卻很融洽，完全感受不到年齡造成的代溝。」他接著說：「通常有些演員拍完戲就會先離開，但我和前田在空檔時都會留在現場聊天，成田凌也很健談、率真！」

此次三木聰將故事背景設定在一間位於異世界，什麼都可以買到的便利商店。當成田凌被問到假如真有這麼一間便利商店，會希望買到什麼呢？成田凌認真思索之後表示，「現在最想要的應該是休息吧！想去某個地方讓自己恢復活力，不一定要出國，在國內爬爬山或到海邊走走都可以。」

成田凌表示，自己十幾歲就開始看三木聰導演的作品，可說是導演的忠實粉絲，因此對於此次終於如願以償加入三木導演的劇組，感到莫大的榮幸。前田敦子則表示，自己答應演出全因三木導演的一句話，「當時我和導演見面，他告訴我『這是一部連我自己都很難解釋清楚的電影 』，這句話深深吸引了我，讓我決定加入這段奇幻冒險。」

兩人也坦言，演出三木聰導演的電影相當辛苦，要不斷面臨各種挑戰，應對導演的高要求，但隨時都讓人感到熱血沸騰。