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與潤娥、廉晶雅同入圍 湯唯搶青龍獎華人影后

記者陳建嘉／綜合報導
湯唯以「分手的決心」問鼎青龍獎影后，更有望成為首位拿下該獎的華人女星。（Getty Images）
湯唯以「分手的決心」問鼎青龍獎影后，更有望成為首位拿下該獎的華人女星。（Getty Images）

南韓影壇一年一度的電影盛事，第43屆青龍獎將於25日盛大舉辦，主辦單位日前公布入圍名單，湯唯、朴海日主演懸疑電影「分手的決心」是最大贏家，一共入圍最佳作品獎、導演獎、男女主角獎等13項大獎，湯唯若能順利拿下影后，便會是該獎首位華人影后。

影帝部分被認定是「死亡之組」，包括「嬰兒轉運站」宋康昊、「獵首密令」鄭雨盛、「緊急迫降」李炳憲、「王者製造」薛耿求皆有入圍，影后方面也很激烈，除湯唯之外，「機密同盟2」潤娥、「人生真美麗」廉晶雅都是得獎大熱門。

宋康昊今年5月才以「嬰兒轉運站」拿下坎城影帝，又以該部電影問鼎青龍獎影帝。（圖：...
宋康昊今年5月才以「嬰兒轉運站」拿下坎城影帝，又以該部電影問鼎青龍獎影帝。（圖：車庫提供）

李政宰今年自編自導自演的政治懸疑動作片「獵首密令」大獲好評，李政宰入圍青龍獎最佳新導演獎，鄭雨盛則問鼎影帝。於此同時，李政宰今年也正式前進好萊塢，主演「星際大戰」（Star Wars）衍生外傳影集「The Acolyte」，不過製作該劇的迪士尼對一切保密到家，僅透露：「李政宰是在全世界掀起韓流旋風的主角演員，希望他再次揭開活躍於全球的新章節。」

李政宰同時被譽為是今年最熱的南韓影人，不但以「魷魚遊戲」拿下艾美獎視帝，更傳出在第二季領取一集10億韓元（約73.3萬美元）的天價片酬，

早在5月的坎城影展，兩部韓片「分手的決心」、「嬰兒轉運站」分別拿下最佳導演獎、最佳男主角獎，在國際發光發熱之後，這兩部電影屆時會在南韓最具代表性的電影獎項對決，勢必是一大看點。

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