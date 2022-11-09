主演「星戰」影集 李政宰合體凱莉安摩絲

李政宰主演「星際大戰」衍生影集「The Acolyte」釋出首張片場照。（取材自Instagram）

「魷魚遊戲 」男星李政宰正式加入「星際大戰」衍生影集「The Acolyte」，迪士尼 釋出首張片場照，只見李政宰站在舞台中間，正全神貫注拍攝工作上，站在身旁的則是「飢餓遊戲」（The Hunger Games）女星阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg），以及劇本兼製片人萊絲麗海德蘭（Leslye Headland），證實該劇正在拍攝，迪士尼也公布演員陣容，其中更赫見「駭客任務」（The Matrix）系列女主角凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）。

李政宰主演「星際大戰」衍生影集「The Acolyte」演員名單公布。（取材自Instagram）

即便李政宰已經正式加入，不過Disney+仍保密到家，對外僅回應「李政宰既是第74屆艾美獎 最佳男主角獎，也是在全世界掀起韓流旋風的主角演員，希望他再次揭開活躍於全球的新章節。」

這同時也是李政宰首度全英文演出，並以「The Acolyte」正式開啟美國市場。

據悉影集風格會偏向「安道爾」（Andor），較為黑暗、驚悚，故事背景設定在1999年上映「星際大戰首部曲：威脅潛伏」（Star Wars:Episode I-The Phantom Menace）的100年前，探索銀河系中暗黑力量的崛起，包括達斯魔、西斯大帝背後的黑暗原力到底從何而來，有望在這部影集裡面一窺究竟。