我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

主演「星戰」影集 李政宰合體凱莉安摩絲

記者陳建嘉／綜合報導
李政宰主演「星際大戰」衍生影集「The Acolyte」釋出首張片場照。（取材自Instagram）
李政宰主演「星際大戰」衍生影集「The Acolyte」釋出首張片場照。（取材自Instagram）

魷魚遊戲」男星李政宰正式加入「星際大戰」衍生影集「The Acolyte」，迪士尼釋出首張片場照，只見李政宰站在舞台中間，正全神貫注拍攝工作上，站在身旁的則是「飢餓遊戲」（The Hunger Games）女星阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg），以及劇本兼製片人萊絲麗海德蘭（Leslye Headland），證實該劇正在拍攝，迪士尼也公布演員陣容，其中更赫見「駭客任務」（The Matrix）系列女主角凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）。

李政宰主演「星際大戰」衍生影集「The Acolyte」演員名單公布。（取材自I...
李政宰主演「星際大戰」衍生影集「The Acolyte」演員名單公布。（取材自Instagram）

即便李政宰已經正式加入，不過Disney+仍保密到家，對外僅回應「李政宰既是第74屆艾美獎最佳男主角獎，也是在全世界掀起韓流旋風的主角演員，希望他再次揭開活躍於全球的新章節。」

這同時也是李政宰首度全英文演出，並以「The Acolyte」正式開啟美國市場。

據悉影集風格會偏向「安道爾」（Andor），較為黑暗、驚悚，故事背景設定在1999年上映「星際大戰首部曲：威脅潛伏」（Star Wars:Episode I-The Phantom Menace）的100年前，探索銀河系中暗黑力量的崛起，包括達斯魔、西斯大帝背後的黑暗原力到底從何而來，有望在這部影集裡面一窺究竟。

迪士尼 艾美獎 魷魚遊戲

上一則

觀影說劇／成毅古裝劇超虐 最心疼「沉香如屑」應淵

下一則

玩交友軟體卡關放棄 蔡淑臻自嘲淒涼

延伸閱讀

韓星Rain青瓦台開唱 狂露巧克力腹肌 直呼「死定了」

韓星Rain青瓦台開唱 狂露巧克力腹肌 直呼「死定了」
李政宰「魷魚遊戲2」 片酬1集拿70萬美元

李政宰「魷魚遊戲2」 片酬1集拿70萬美元
捲入朴敏英前男友醜聞 李政宰、鄭雨盛急切割

捲入朴敏英前男友醜聞 李政宰、鄭雨盛急切割
醜聞連環燒 李政宰、鄭雨盛遭牽連 公司聲明急切割

醜聞連環燒 李政宰、鄭雨盛遭牽連 公司聲明急切割

熱門新聞

張柏芝。(取材自微博)

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

2022-11-04 07:57
林青霞榮登金馬獎影后，當晚的性感禮服卻差點上演走光風暴。（本報資料照片）

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

2022-11-05 02:50
楊冪在新戲中騎重機。(圖：LINE TV提供)

楊冪「謝謝你醫生」開播就被求婚 劇本看1次哭1次

2022-11-05 08:03
安珀赫德曾與前夫強尼戴普大打誹謗官司。(美聯社)

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

2022-11-07 09:56
倪淑君16歲時擠下張曼玉得到「陰陽錯」的演出機會，也成為許多人爭相邀約的女主角。（取材自微博）

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

2022-11-06 20:35
可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席