南韓青龍獎 「分手的決心」入圍大贏家 湯唯爭影后

湯唯、潤娥入圍青龍獎最佳女子演技獎。(圖：車庫娛樂提供)

南韓第43屆青龍電影 獎8日公布入圍 名單，在國際各大獎項奪得佳績的「分手的決心」再以13項成青龍獎入圍大贏家，男、女主角朴海日、湯唯 也分別入圍最佳男、女主角。

影后部分，湯唯將與朴素丹、廉晶雅、潤娥爭影后。而影帝之爭也同樣激烈，朴海日將與宋康昊、薛耿求、鄭雨盛、李炳憲爭獎。

IU（李知恩）則以「嬰兒轉運站」入圍新人女演員，將對上高允貞 、金信英、金惠奫、申詩雅。青龍電影獎頒獎典禮將於11月25日舉行。

IU演出「嬰兒轉運站」入圍青龍獎最佳新人獎。(圖：車庫娛樂提供)

主要入圍名單

最優秀作品獎：「嬰兒轉運站」、「王者製造」、「韓山島海戰」、「獵首密令」、「分手的決心」

導演獎：「嬰兒轉運站」是枝裕和、「韓山島海戰」金漢民、「分手的決心」朴贊郁、「王者製造」邊成鉉、「緊急迫降」韓在林

男主角獎：「分手的決心」朴海日、「王者製造」薛景求、「嬰兒轉運站」宋康昊、「緊急迫降」李秉憲、「獵首密令」鄭雨盛

女主角獎：「極速快遞」朴素丹、「人生真美麗」廉晶雅、「機密同盟2」林潤娥、「死亡預報」千玗嬉、「分手的決心」湯唯

男配角獎：「分手的決心」高庚杓、「機密同盟2」丹尼爾海尼、「犯罪都市2」朴智煥、「韓山島海戰」卞約漢、「緊急迫降」任時完

女配角獎：「緊急迫降」金素珍、「魔女2另一個她」徐恩秀、「作家我就爛」吳娜拉、「分手的決心」李貞賢、「獵首密令」田慧振

男子新人獎：「奇怪的數學家」金東輝、「作家我就爛」無真星、「行動代號：狼狩獵」徐仁國、「人生真美麗」邕聖祐、「韓山島海戰」李瑞俊

女子新人獎：「獵首密令」高允貞、「分手的決心」金申英、「推土機上的少女」金惠奫、「魔女2另一個她」申詩雅、「嬰兒轉運站」IU李知恩