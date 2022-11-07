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木村拓哉扮名將織田信長遊街 1.5萬幸運兒嗨翻

記者李姿瑩／綜合報導
木村拓哉眉宇之間全是戲。（取材自推特）
木村拓哉眉宇之間全是戲。（取材自推特）

日劇天王木村拓哉日前和伊藤英明化身歷史名將，騎馬現身岐阜市。為了天王駕到，日本警方不敢大意，以最高規格動員八倍警力投入維安，嚴防梨泰院推擠事件重演。而木村沒讓粉絲失望，英挺帥氣的扮相讓在場民眾驚呼：「不敢相信他已經50歲」。

伊藤英明揮手向民眾致意。（取材自推特）
伊藤英明揮手向民眾致意。（取材自推特）

日本岐阜市這兩天舉行「岐阜信長祭典」，每年祭典中的重頭戲就是邀請一位男性扮演織田信長。因疫情衝擊，「岐阜信長祭典」已停辦兩年，今年捲土重來，木村拓哉得知後，請電影公司代為聯絡，自願擔任今年的主角織田信長，讓主辦單位喜出望外。

木村拓哉在明年上映的電影「THE LEGEND & BUTTERFLY」中就飾演織田信長，他除了與伊藤英明一起「變身」織田信長與家臣，還出席相關座談會。消息一出主辦單位電話每天被打爆，超過96萬人提出參觀遊行申請，從未限額的祭典只好採取抽籤制，最後開放1.5萬位幸運兒得以進入活動區域。

因為木村拓哉加持，粗估為當地帶來約39億日圓（約2650萬美元）的經濟效益。木村和伊藤英明最終在街道上騎行約一小時，所到之處萬頭攢動。木村也甩開過去對肖像權的顧慮，無酬為電影宣傳，讓民眾拍好拍滿，期盼有效振興地方經濟。

雖萬人爭睹木村英姿，但並未發生推擠意外，僅有兩人被擠到身體不適送醫，所幸無大礙。活動現場出動了五部救護車，沿途也都有大批警消人員待命，不讓憾事重演。

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