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木村拓哉扮織田信長遊行 日防意外增警力

娛樂新聞組／綜合報導
木村拓哉扮演織田信長騎馬遊行，引起主辦單位高度警戒。（取材自微博）
木村拓哉扮演織田信長騎馬遊行，引起主辦單位高度警戒。（取材自微博）

日本岐阜市近日舉行「岐阜信長祭典」，重頭戲是知名藝人木村拓哉扮演織田信長騎馬遊行，警方擔憂圍觀人潮過多發生意外，動員較往年約8倍警力投入維安。

中央社報導，以日本愛知縣、岐阜縣及三重縣為播出地區的CBC電視台報導，「岐阜信長祭典」過去兩年受疫情影響停辦，今年是時隔三年再度舉行。受南韓梨泰院日前發生嚴重踩踏事件影響，警力已在祭典會場附近嚴陣以待。

祭典的重頭戲是6日登場的「信長公騎馬武者行列」遊行，扮演織田信長的木村拓哉將跟扮演家臣的伊藤英明，一同在「金華橋通」約1公里區間騎馬遊行約一小時。遊行活動結束後，兩人將參加談話活動。

主辦單位用抽籤決定參加上述遊行及談話活動的人數，參觀遊行的名額為1萬5000人，但有約96萬人提出申請。岐阜市政府職員在會場附近備妥進行交通管制的三角錐。有鑑於梨泰院意外，當地警方原則上動員往年7倍到8倍左右規模的警力。

讀賣新聞報導，當地銀行「十六銀行」的調查研究機構「十六綜合研究所」試算，這場祭典將為岐阜縣內帶來約39億日圓（約2661萬美元）的經濟效益。

十六綜合研究所基於出身岐阜市的伊藤英明，在2009年同活動扮演織田信長吸引逾50萬人到場推估，今年到場人數可能達到60萬人，其中30萬人為當地市民。

遊行 梨泰院 日本

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