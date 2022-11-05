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山下智久真的脫光了 二頭肌、腹肌統統有

娛樂新聞組╱綜合報導
山下智久(左)新劇中裸身露肌，好身材讓網友直讚強。(取材自推特)
山下智久(左)新劇中裸身露肌，好身材讓網友直讚強。(取材自推特)

漫畫改編劇「今際之國的闖關者2」年底將於Netflix上線，官方公開新劇照，加盟第二季的男神山下智久裸身露肌，好身材讓網友直讚「太強了！」

綜合媒體報導，山下智久在劇中飾演「久間欣治」，該角色在原作中設定為全裸登場，Netflix今年6月官宣山下智久加盟的消息時，曝光劇照只見山下智久露出鎖骨，隱約是裸身模樣，這回再曝光新劇照，臂肌、腹肌統統可見，網友直呼「真裸了」、「太令人心動了」、「體態美的山P太令人期待了」。

報導稱，山下智久飾演的「久間」和男主角山崎賢人是對戰角色，擁有強大的領袖魅力，且會影響男主角對生存意義的思考。外界高度好奇「久間」要如何出場；最新劇照中，可見「久間」凝視著山崎賢人，「久間」單手拍主角的肩，上半身一絲不掛，包括手臂二頭肌、胸肌、腹肌都練出完美線條，六塊腹肌更是宛如冰塊盒般結實，好身材一覽無遺。

報導指出，「今際之國的闖關者」由佐藤信介執導，描述眾多玩家參加生存遊戲，由撲克牌花色決定難度，過關者將獲得「簽證」，未過關者就會死去。第一季於2020年播出時大獲好評，在全球各地區都有熱門收視前十的好成績，除了特效大場面，還有時間限制不破關就爆血身亡的緊迫感。

此外，劇中眾多高顏值男女演員也是一大看點，第二季還有山下智久幾乎全裸入鏡的演出，網友驚讚「心被山下智久奪走了」、「第一次看到久間（山下）脖子以下」、「久間大人好帥」、「真的…裸…了咧」、「山P的腹肌好強」。

Netflix 簽證

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