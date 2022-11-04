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李英愛捐款送暖 助梨泰院喪生俄女遺體返鄉

娛樂新聞組╱綜合報導
一名俄女在梨泰院踩踏事件中身亡，家屬無法負擔運送遺體回國費用，李英愛聞訊立刻慷慨解囊。(取材自推特)
一名俄女在梨泰院踩踏事件中身亡，家屬無法負擔運送遺體回國費用，李英愛聞訊立刻慷慨解囊。(取材自推特)

南韓梨泰院萬聖節踩踏事件造成156人死亡、151人輕重傷，其中包含26名外國人死亡、15人受傷，韓媒報導，事件中喪生的25歲俄羅斯人Yuliana Park的父親，無法負擔運送女兒遺體回國費用，女星李英愛得知消息，立刻慷慨解囊，幫助這位父親圓了心願。

這位父親受訪表示想將女兒的遺體送回俄羅斯，但他在療養院工作，負擔不起交通費，為了將遺體運回國，需要450萬元（韓幣，下同，約3400美元）的遺體防腐費用，以及450萬的船費和50萬元的救護車運送費，他表示4日從江原道東海市東海港出發，乘坐渡輪前往俄羅斯，他的妻子在那邊等待，如果錯過了，得再等一個星期。

李英愛身為南韓殘疾人福利基金會、文化藝術領域顧問主席，愛心援助不落人後，她得知這位父親的故事後，馬上主動透過基金會提供協助。俄羅斯大使館也決定直接解決當地運輸費用，並加快運送遺體文件的程序，韓亞航空還計畫為梨泰院災難中遇難的外國人家屬提供機票。

另一方面，原定4日上架的影視串流平台Netflix韓劇「閃耀國度」，為表哀悼延期推出。有韓媒指，原來該劇有不少萬聖節場面，且穿插在八集劇情中，難以悉數刪剪，短期內亦無法重新拍攝，新劇恐怕胎死腹中。「閃耀國度」講述四名好友在時裝界追尋夢想的故事，由男團SHINee成員珉豪及「我們的新紮學堂」蔡秀彬主演。

俄羅斯 萬聖節 南韓

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