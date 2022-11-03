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木村拓哉再扮名將織田信長 戰場落淚一身傷

​​娛樂新聞組／綜合報導
木村拓哉與綾瀨遙合演新片「The Legend & Butterfly」，扮演名將織田信長。（視頻截圖）
木村拓哉與綾瀨遙合演新片「The Legend & Butterfly」，扮演名將織田信長。（視頻截圖）

日本男星木村拓哉與綾瀨遙合演東映創業70周年重頭戲「The Legend & Butterfly」，將於明年1月上映，日前東映官方也終於發布首支電影預告。木村拓哉相隔25年再度扮演織田信長，在預告片中造型多變，十分威風。

香港媒體報導，該片製作費20億日圓（約1358萬美元），由「神劍闖江湖」系列大友啓史執導，講述木村與綾瀨遙因政治婚姻而相遇，起初互無好感，綾瀨遙獨白說：「不喜歡愚蠢的男人。」木村則稱，「不喜歡不懂分寸的女人」；後來兩人在巿集起舞，又一起騎馬及出遊，關係似有所改善。尾聲木村帶兵上戰場，弄得滿身傷痕，並傷心落淚，織田信長為何事感觸？相信到電影正式上映才會交代。

另一方面，據報導，木村拓哉所屬傑尼斯事務所近日出現管理層人事變動，「魔女的條件」瀧澤秀明辭去傑尼斯事務所副社長及子公司Johnnys' ISLAND社長職務，並由V6成員井之原快彥接棒，兩人發文互相支持。據日媒分析，瀧澤離職後，傑尼斯事務所恐回到以前拒絕網路媒體的營運策略，而瀧澤照顧有加的Johnny's Jr.成員也難有新發展。

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