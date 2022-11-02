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福原愛企鵝情書曝光 男友前妻提告求償

記者李姿瑩、梅衍儂／綜合報導
福原愛因介入橫濱男的家庭而挨告。（本報資料照片）
福原愛因介入橫濱男的家庭而挨告。（本報資料照片）

福原愛的麻煩事接連不斷，「週刊文春」報導，福原愛的新歡橫濱男沒能和前妻好聚好散，現在前妻一狀告上法院，要福原愛賠償她1100萬日元(約7.5萬美元)。她寫給橫濱男四封企鵝信紙情書，以及更多內幕曝光，包括正宮一度有跟橫濱男重修舊好，最後仍遭福原愛「二度掠夫」。

橫濱男前妻聲稱，福原愛介入婚姻，最終使他們夫妻失和離婚，種種過程造成她痛苦不堪，精神狀態大受影響。她和橫濱男從學生時期相識至今九年半，感情、家庭因為福原愛的出現全部毀於一旦，所承受的痛苦筆墨難以形容。

她提出丈夫和福原愛的出軌證據，但福原愛的律師也在法庭上和橫濱男的委任律師展開攻防，福原愛最後會不會變成「法院認證」的小三還很難說。

福原愛男友前妻先前接受日媒採訪透露，福原愛曾打電話給她，表示希望用100萬日元補償她，並請她「糾正」說法。一向力挺福原愛的大陸網友，在福原愛被前妻告上法院後，也不再支持她，網路上風向幾乎一面倒，認為福原愛「知三當三」不值得同情。

福原愛與橫濱男去年2月被拍到飯店過夜時，兩人各自都還有婚姻。男友前妻表示跟男方離婚並非感情出問題，她提出兩人婚外情證據，是一封福原愛在離婚前一個月（去年7月）寫給男方的信，前妻表示，福原愛在情書裡總是撒嬌和道歉，還喊男方一起加油，期待再次相見的日子。

福原愛

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