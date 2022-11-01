瀧澤秀明傳退出傑尼斯、辭高層 網分析：和女社長不和

瀧澤秀明2018年退至幕後，隔年接班成為傑尼斯事務所高層。（取材自Instagram）

日本 男星瀧澤秀明2018年退至幕後，隔年接班成為傑尼斯事務所高層，在公司任職副社長，並於子公司「Johnnys' ISLAND」擔任社長。但「FRIDAY」雜誌近日爆料，瀧澤秀明辭去大位，決定退出待了27年的傑尼斯。

傑尼斯事務所長期以來存在內部派系問題，在Johnny喜多川過世後，瀧澤秀明頓失靠山。他培育的男團「Travis Japan」幾天前才剛出道，正是需要他帶領的時候，粉絲認為瀧澤秀明實在沒有辭職的理由，猜測他和現任社長藤島茱莉景子理念不合才是主因。

外傳瀧澤秀明的師兄井之原快彥可望接任「Johnnys' ISLAND」的社長職務，粉絲們議論紛紛，也為傑尼斯男團王朝的興衰增添更多未知數。

40歲的瀧澤秀明演藝事業精采程度不輸偶像劇，他13歲進入傑尼斯，從伴舞的小傑尼斯開始做起，很快就憑著出色外型吸引粉絲注意。1999年他與松嶋菜菜子合演「魔女的條件」，還不到18歲就紅遍全亞洲，直到2002年終於正式出道，與今井翼組成合唱團體「瀧與翼」，紅遍亞洲。

瀧澤秀明的努力和實力深受創辦人Johnny喜多川肯定，2018年他在社長扶植下，轉往幕後參與公司營運。傑尼斯將培訓新人的重任交給他，瀧澤秀明也親力親為，到各大影視公司拜訪、交換名片，被外界喻為是「最帥社長」。