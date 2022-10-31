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聞梨泰院憾事 具俊曄來美表演：充滿罪惡感

記者李姿瑩、林怡秀／綜合報導
具俊曄以前常去梨泰院跳舞。（取材自Instagram）
具俊曄以前常去梨泰院跳舞。（取材自Instagram）

南韓首爾梨泰院萬聖節派對活動，日前發生大規模推擠踩踏致死的憾事，台韓演藝圈同感震驚，多名藝人和名人接力在社群網站轉發「為梨泰院祈禱」標語或黑白照哀悼，南韓三大電視台也宣布取消播放綜藝節目，而正在紐約工作的具俊曄心情複雜，坦言充滿罪惡感。

疫情趨緩後，加上萬聖節催化，大量遊客赴梨泰院體驗夜生活，豈料在狹坡上發生重大公安意外。南韓三大電視台緊急宣布取消播放綜藝節目，將原本要播「Running Man」、「人氣歌謠」的時段，將用作事件相關焦點報導。而每年都會舉辦萬聖節變裝秀的SM娛樂，也緊急停辦派對，本將在釜山舉辦的2022 BOF K-POP Concert也臨時喊卡。

金憓秀第一時間關心梨泰院事故。（取材自Instagram）
金憓秀第一時間關心梨泰院事故。（取材自Instagram）

南韓影后金憓秀在IG限時動態分享梨泰院事故的相關報導，同時附上緊急聯絡資訊，希望能幫助到更多人；南韓足球員孫興慜、蘇志燮等人也都轉發黑白照或是「Pray for itaewon」等標語。具俊曄和大S同步在IG上以黑底白字的照片寫下「R.I.P.」，小S也跟著轉發。

具俊曄透過經紀人表示，看到這意外真的非常心痛，「梨泰院是我年輕的時候經常去跳舞的地方，這次是疫情後首次的萬聖節派對，大家應該都是以相當興奮的心情前往慶祝的，沒想到會發生這麼嚴重的意外，一想到這就覺得真的很心痛，就連今天我在紐約表演，都讓我覺得很有罪惡感。」

南韓 梨泰院 萬聖節

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