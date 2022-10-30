「韓星地帶」攜手脫逃 劉在錫吐槽李光洙

劉在錫(左起)、俞利、李光洙在「韓星地帶：逃脫任務」爆笑演出。（圖：Disney+提供）

韓星劉在錫、李光洙和少女時代俞利在主持Disney +原創韓綜「韓星地帶：逃脫任務」節目中逃出生天、笑料百出，播出後獲得許多觀眾喜愛。三人日前接受本報系視訊專訪，聽到記者問「有名的背叛者」李光洙這次是不是又發揮狡詐功力，三人當場爆笑出聲，李光洙面露委屈大喊：「不是，你剛剛不是都說英文嗎？怎麼突然冒出韓文『有名的背叛者』說韓文，是特別學的嗎？」

李光洙在知名綜藝「Running Man」中不講道義的形象幾乎成了人設，每每把同為班底的劉在錫氣得牙癢癢，去年李光洙因健康問題請辭主持了11年的「Running Man」，讓粉絲感到惋惜，這次再度攜手劉在錫演出「韓星地帶：逃脫任務」，許多觀眾相當期待。被問到這次「背叛者」性格有沒有再度發功，李光洙一臉無辜，劉在錫和俞利爆笑後表示：「他企圖想背叛隊友，但還是三人通力合作才能活下來！」

而問三人若世界末日會選哪一位一起逃命，俞利立刻表示：「我棄權！我都不要帶，帶我自己就好。」劉在錫說：「我會帶光洙，因為我可以使喚他啊，他又可以洗米、又可以做飯，還可以打掃、倒垃圾，超好用的。」李光洙聽了後馬上回答：「那我會帶在錫哥，因為他是我非常敬愛的哥哥，我會送他最後一程，為他辦一個很棒的喪禮！」兩人相愛相殺不停鬥嘴，笑聲不斷。

在「韓星地帶：逃脫任務」中他們為了逃生跌滾翻爬，有沒有因此受了傷？劉在錫說：「大傷是沒有，但回去洗澡的時候會發現『咦？這裡怎麼刮到了』。」李光洙正要回答，劉在錫搶先吐槽：「你是自己不小心跌倒的吧！」李光洙黯然認栽：「對，我都是自己跌倒，自己的問題啦！」