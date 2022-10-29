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離婚3年…宋仲基爆祕戀金泰梨 牽手同遊巴黎？

娛樂新聞組╱綜合報導
宋仲基被爆與金泰梨熱戀中。(取材自Instagram)
宋仲基被爆與金泰梨熱戀中。(取材自Instagram)

2019年與宋慧喬離婚的韓星宋仲基，被爆與金泰梨熱戀ing，兩人曾合作電影「勝利號」，宋仲基曾因金泰梨沒出席「勝利號」宣傳活動，公開喊話很想念金泰梨，「她在的話就好了」，還曾在Instagram分享看泰梨Vlog影片笑得開心的模樣，讓網友直呼「歐巴笑得好甜」。

金泰梨。(圖：Netflix提供)
金泰梨。(圖：Netflix提供)

據悉，這已經不是兩人第一次傳緋聞，他們在2021年合作「勝利號」後變熟，外界也不時出現猜測熱戀的聲浪。宋仲基自曝甜看金泰梨影片後更讓網友直呼「支持這一對，而最近又傳出兩人疑似在巴黎牽手約會，網友紛紛獻上祝福。

不過有網友越看越覺得網傳宋仲基金泰梨的巴黎約會照似曾相識，比對後發現，照片應該是玄彬和孫藝真婚後到美國度蜜月時被捕捉到的背影。

而宋仲基經紀公司「HighZium studio」與金泰梨公司「mmm management」皆否認戀愛傳聞，表示不是事實。

對於兩人第二次傳出緋聞，南韓網友紛紛表示「希望兩個人真的交往」、「如果是真的會祝福」、「兩個人看起來都很溫暖也很善良」，雙方粉絲都是一片祝福聲。

37歲宋仲基出道以來屢傳緋聞，對象全是幕前拍檔，從「Running Man」宋智孝、「成均館緋聞」徐孝琳到「善良的男人」文彩元等，最後更迎娶「太陽的後裔」宋慧喬，可惜離婚收場。相反地，32歲金泰梨出道6年鮮有緋聞，只有報導指她是男團防彈少年團的忠實粉絲。

宋仲基看金泰梨的Vlog笑得開心。(取材自Instagram)
宋仲基看金泰梨的Vlog笑得開心。(取材自Instagram)

宋仲基 緋聞 宋慧喬

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