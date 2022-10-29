離婚3年…宋仲基爆祕戀金泰梨 牽手同遊巴黎？

宋仲基被爆與金泰梨熱戀中。(取材自Instagram)

2019年與宋慧喬 離婚的韓星宋仲基 ，被爆與金泰梨熱戀ing，兩人曾合作電影「勝利號」，宋仲基曾因金泰梨沒出席「勝利號」宣傳活動，公開喊話很想念金泰梨，「她在的話就好了」，還曾在Instagram分享看泰梨Vlog影片笑得開心的模樣，讓網友直呼「歐巴笑得好甜」。

金泰梨。(圖：Netflix提供)

據悉，這已經不是兩人第一次傳緋聞 ，他們在2021年合作「勝利號」後變熟，外界也不時出現猜測熱戀的聲浪。宋仲基自曝甜看金泰梨影片後更讓網友直呼「支持這一對，而最近又傳出兩人疑似在巴黎牽手約會，網友紛紛獻上祝福。

不過有網友越看越覺得網傳宋仲基金泰梨的巴黎約會照似曾相識，比對後發現，照片應該是玄彬和孫藝真婚後到美國度蜜月時被捕捉到的背影。

而宋仲基經紀公司「HighZium studio」與金泰梨公司「mmm management」皆否認戀愛傳聞，表示不是事實。

對於兩人第二次傳出緋聞，南韓網友紛紛表示「希望兩個人真的交往」、「如果是真的會祝福」、「兩個人看起來都很溫暖也很善良」，雙方粉絲都是一片祝福聲。