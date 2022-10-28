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女神變大嬸嚇壞粉絲 名醫點出「一關鍵」超級顯老

記者李姿瑩／台北即時報導
松嶋菜菜子刻意扮老。（取材自推特）
松嶋菜菜子刻意扮老。（取材自推特）

日劇女王松嶋菜菜子今年在日劇「隔壁的阿力」中突破自我，變身迷信大嬸，讓自己老態畢露。粉絲看到她眼袋、法令紋超深，不敢相信昔日女神竟變成大嬸，直呼如果沒有修圖和醫美，實在難敵歲月的打擊。

49歲的松嶋菜菜子為了「隔壁的阿力」，刻意燙成一頭老氣鬈髮，請化妝師加強臉上的表情紋路，不但不用遮瑕，還反其道而行把斑點、膚色、口紅顏色全加深。有的粉絲不明究理，以為她真實狀態就長這樣，嚇得在網路瘋傳相關劇照。法喬醫美診所總院長邱浚彥看到多數女性因此焦慮，連忙安撫求診的女性們一切都還來得及。

邱浚彥坦言，眼袋是顯老的關鍵，而且不分年紀，都可能會有眼袋困擾。輕熟齡多半是因為下眼瞼的膠原蛋白流失，加上下眼眶逐漸老化鬆弛，使脂肪受到地心引力影響而下垂突出，而脂肪凸出和臉頰的交界處也容易形成淚溝。至於年輕族群的眼袋則大多是源自於遺傳，比較無法預防，而且隨著近年3C科技的發達，大家習慣長時間看電腦、熬夜晚睡滑手機，或是眼部卸妝不恰當等，就容易讓眼袋提早報到。無論是哪一種眼袋類型，都可以透過眼袋手術來消除。

邱浚彥表示，年紀較輕但有明顯眼袋的人可以採用「眼袋內開」的方式，無外觀的疤痕、恢復期短、不易復發、還可以提早預防淚溝的發生。而有明顯眼袋，但年紀較大或是皮膚鬆弛較嚴重的人則適合採用「眼袋外開」，將原本的眼袋脂肪移位或移除、鬆弛的下眼袋皮膚拉緊，效果明顯。

當然松嶋菜菜子在拍完這部作品後，隨即恢復昔日風采，證明一切只是特殊妝容效果。只是歲月難免在臉上留下痕跡，邱浚彥提醒，眼睛一旦出現眼袋跟淚溝，面容看起來會比同年紀友人還要年老、憔悴無神。如果不排除透過手術解決眼袋問題，他建議還可利用眼袋脂肪往下移位將淚溝填平，填補淚溝之後會使下眼眶更加飽滿，不但原本的眼袋不見了、解決了淚溝的問題，用自體脂肪填補還可免去需要一直補打填充物的困擾，可以說是一舉兩得。

名醫邱浚彥常為求診民眾解惑。（圖／法喬醫美診所提供）
名醫邱浚彥常為求診民眾解惑。（圖／法喬醫美診所提供）
松嶋菜菜子靠特殊化妝讓自己變成大嬸。圖／摘自推特
松嶋菜菜子靠特殊化妝讓自己變成大嬸。圖／摘自推特
松嶋菜菜子從角色造型上突破自我。圖／摘自推特
松嶋菜菜子從角色造型上突破自我。圖／摘自推特

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