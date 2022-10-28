孫藝真寶寶性別曝光 12月將迎接「小玄彬」

玄彬（左）和孫藝真即將迎來兒子。（取材自推特）

因合作韓劇 「愛的迫降」假戲真做的韓星玄彬和孫藝真，今年3月舉行婚禮，6月宣布有愛的結晶。近日韓網報導，玄彬和孫藝真的寶寶性別曝光，預計12月將迎來兒子。

韓媒「SOTVNEWS」報導，孫藝真懷的是兒子，現在都在家休養並專注於胎教上。對此，所屬經紀公司MSTeam娛樂也證實：「經過確認，寶寶性別的確是男生，預計在12月生產。」若順利的話，兩人今年跨年前就可以迎接「小玄彬」，升格為一家三口。近日，孫藝真被拍挺著孕肚參加好友婚禮，容光煥發的模樣被讚最美孕婦。

孫藝真今年6月發文承認要當媽，寫下：「有新的生命來到我們身邊，」坦言發現懷孕後，每天都對身體的各種變化感到焦慮又興奮，初期時因為需要謹慎，所以不方便對外多說。而玄彬為了保護妻子跟孩子，9月宣傳電影 「機密同盟2」時，罕見希望媒體聯訪改用視訊方式進行，就是擔心會不小心確診、感染妻兒；玄彬當天還在鏡頭不斷感謝記者們體諒，展現出一家之主、將為人父的風範。

而孫藝真的好友吳允兒上月出演節目「黃金漁場 Radio Star」，透露其實很早就知道孫藝真和玄彬交往，被前輩問到此事時她還為了替好友隱瞞，稱沒有此事，卻被前輩打槍說：「可是大家都知道了」，讓她好氣又好笑。