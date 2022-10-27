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瞞婚出軌10年小三被嚇昏「鬼滅之刃」聲優認了：我不對

記者梅衍儂／即時報導
48歲日本知名聲優櫻井孝宏被爆外遇10年。(取材自推特)
48歲日本知名聲優櫻井孝宏被爆外遇10年。(取材自推特)

為「鬼滅之刃」、「咒術迴戰》」擔任聲優的48歲日本知名聲優櫻井孝宏，被日媒爆劈腿10年，正宮和出軌對象皆被他蒙在鼓裡，輿論譁然。他今（27）在官網貼出道歉信，坦承自己行為不當，會深刻反省，向所有人道歉。

櫻井孝宏的出軌事件峰迴路轉，9月23日日媒「周刊文春」拍到他和妻子的照片，他秘婚一事才被外界知道，本月23日他在主持了9年的廣播節目中突然表示要停播，當天晚上就是最後一集，許多粉絲不解，「周刊文春」對此進行深入報導，發現原來他和該廣播節目的工作人員A交往10年，甚至論及婚嫁，但A是看到報導才知道櫻井孝宏已經結婚，報導指出A看到新聞當下，因打擊過大被送急診，身心受到嚴重影響，完全沒辦法和他繼續一起工作，最後A不但辭職，還引退離開廣播圈。

「周刊文春」日前櫻井孝宏的工作地點堵人，他瞞婚、劈腿，並也跟妻子坦言有不倫之戀。櫻井孝宏今天在官方網站上公開道歉信：「因為我不當行為給大家添麻煩了，在此我要表達真誠的歉意，這次事情完全都是我不負責任的行為導致的，我的行為絕對不能被原諒，辜負了大家對我的信任，我深刻反省。今後我會反省自己，並誠心誠意地努力恢復失去的信用，真的非常抱歉。」

不過有網友不領情，認為他「如果知道自己不對，還可以犯錯整整十年？」、「這些人怎麼結婚這麼多年，還可以跟別人交往這麼多年都不會被發現....」。

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