「千元律師」年度韓劇黑馬 爆笑虐心 南宮珉展現神演技

南宮珉飾演「千元律師」。(圖：Disney+提供)

演技派帥哥南宮珉，搭配氣質女神金智恩，合力推出話題韓劇 「千元律師」，還未開播，就因為同名漫畫原作太紅，便被譽為是今年最受注目的話題神作，迄今已在韓國拿下15.0%的驚人收視率，穩坐SBS電視台年度韓劇冠軍，最新兩集找來南宮珉的多年好友李清娥，再度客串合作演出舊情人，其中一場一鏡到底的虐心哭戲，更讓南宮珉從一開始的面無表情，到後來的痛哭流涕，再到最後的強顏歡笑，讓網友盛讚「神演技」。

故事講述面對弱勢族群僅收1000元韓幣的正義律師千智勳，透過不按牌理出牌的奇招，屢次在法庭上獲得勝利，剛推出的7、8兩集則回顧千智勳的過往，讓觀眾看到原本流裡流氣的千智勳，其實也有憂鬱悲傷的一面，他與李清娥的二度搭擋，無論戲裡戲外都默契十足，自從上一回在「晝與夜」演出兄妹，這回則演出無緣的戀人，李清娥甚至在拍戲空檔拍Vlog紀念與「哥哥」再度合作，直呼這次搭擋也非常有趣，希望趕快再度共演。

南宮珉所飾演的「千元律師」千智勳，有時收費不貲，但面對弱勢族群，卻都會爽快表示「我只收一千元的訴訟費」，南宮珉先前曾在受訪時表示，在他心目中的「千元律師」，不能只是一般的搞笑演出，更希望能透過華麗的外表，表現出這個角色神秘又可愛的紳士面貌，「我希望能在服裝造型上製造更多反差」，由於南宮珉原本就喜歡西裝，更特地自費訂製多套西裝，讓人看到南宮珉的敬業面。

除此之外，南宮珉出道以來，一直被韓國影壇盛讚「每拍一部戲就換一張臉」，過去曾挑戰過冷酷特務、醫生，這次為了飾演「千元律師」，更特地準備一本小本子，被稱為「傳奇筆記本」，完整手抄自己的劇本對白，再補上密密麻麻的心得，演出完畢後還會定時收看自己的表演，檢視是否不足，然後再將反覆標註哪些地方可以更正，讓觀眾看見早就榮獲KBS大賞、APAN Star Awards視帝殊榮的他，還能一直貢獻精彩演出背後的努力與付出。