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韓星因「鳳凰髮簪」被出征 中網友氣炸：又偷我們的

娛樂新聞組／即時報導
張員瑛在影片中介紹鳳凰髮簪，不料卻遭中國網友圍剿。（取材自Instagram）
張員瑛在影片中介紹鳳凰髮簪，不料卻遭中國網友圍剿。（取材自Instagram）

南韓女團「IVE」成員張員瑛五官精緻、身材高挑，受到許多時尚品牌喜愛，陸續成為國際精品、珠寶等品牌代言人。10月初她作為珠寶代言人出席品牌在巴黎的活動，並和南韓時尚雜誌合作拍攝巴黎行花絮，不過其中一句「想在巴黎展示一下南韓的風采」，卻引來中國網友的不滿，紛紛留言表示：「中國文化被偷竊」。

張員瑛在拍攝的影片中，身穿黑色性感禮服搭配全套品牌珠寶，認真介紹了當天穿搭的造型，並向攝影師展示頭上的鳳凰髮簪，並表示「今天的服裝和髮簪造型很相配，而我戴上這個髮簪，是想在巴黎展示一次韓國的時尚。」

沒想到此話一出卻引來中國網友砲轟，怒批張員瑛根本是「偷竊文化」，鳳凰才是中國的象徵。對此也有中國媒體在新聞中寫道：「南韓有髮簪，但鳳凰髮簪是中國獨有的。我們的歷史和傳統文化很古老，我們歡迎人們學習，但我們絕不容忍盜竊。」

底下也有網友留言：「這不是偷我們的傳統文化嗎？」、「如果她不知道鳳凰是中國文化，她應該糾正並道歉」。另外也扯出張員瑛血統問題，暗示她其實是華裔，很顯然不清楚自己出生背景的歷史文化，直指她「忘本」。

南韓網友跟歐美網友則持相反意見，指出張員瑛戴的鳳凰髮簪是出自南韓珠寶品牌的作品。歐美網友則紛紛表示：「又來了！上次也說韓服跟泡菜是他們的」、「在中國人眼裡，一切都是他們的文化。」、「那你們也不要翻拍《Running Man》跟韓劇啊」。另外關於張員瑛被造謠是中國人一事，所屬公司STARSHIP也在上個月對散佈虛假信息和惡意誹謗的內容提出投訴。

來源：VOGUE KOREA YouTube

南韓 時尚

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