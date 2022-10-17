我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報緩解擔憂 道指漲550點

俄國蘇愷34戰機墜毀西南部住宅區 至少3人喪命

防彈少年團無特權 大哥JIN取消入伍延期「率先當兵」

中央社／首爾17日電
Jin將準備入伍服役。（美聯社）
Jin將準備入伍服役。（美聯社）

南韓人氣男團防彈少年團（BTS）今天宣布將陸續入伍，其中已屆入伍年齡的成員Jin將在10月底申請取消延後入伍，之後依兵役廳程序入伍服役。

BTS所屬經紀公司BIGHIT MUSIC今天發布公告，宣布BTS成員已著手為履行兵役義務做具體準備，除年紀最大的Jin將在取消延後入伍後服役，成員也將根據各自規劃，陸續入伍服役。

防彈少年團宣布將陸續入伍。（美聯社）
防彈少年團宣布將陸續入伍。（美聯社）

聲明表示，公司這段時間以來一直在與BTS成員共同具體規劃入伍事項，也就發布相關消息時機深思熟慮，最後決定在2030世界博覽會申辦聲援演唱會活動結束後宣布。

聲明也提到未來成員可能再次合體的時間點，表示公司與BTS成員都希望能在2025年再次全員合體活動，但目前仍難以確定具體時間，短時間內將依各成員兵役狀況各自進行個人活動，期盼各界持續關注與支持BTS未來發展。

BTS兵役問題近期備受關注，尤其是將在今年底滿30歲的Jin已屆入伍最後時限，部分意見認為BTS對大眾文化海外宣傳貢獻足以讓他們享受免服兵役待遇，但國防部始終持保守意見。

BTS在今年中宣布將暫時專注於個人活動，但在10月15日為聲援釜山市申辦2030年世界博覽會暫時合體，舉辦10萬人規模免費演唱會。

BTS 國防部 南韓

上一則

連演50場音樂劇 聶雲「演一半」崩潰：當初怎會答應

延伸閱讀

BTS休團前最後一次開唱 海內外粉絲搶看

BTS休團前最後一次開唱 海內外粉絲搶看
兵役延長衝擊年輕選票 綠委：要拿出論述

兵役延長衝擊年輕選票 綠委：要拿出論述
BTS休團前最後一唱？ 韓流及南韓經濟將痛失一大推力

BTS休團前最後一唱？ 韓流及南韓經濟將痛失一大推力
郭家瑋雙喜臨門 入伍曝舊疾「我算幸運」

郭家瑋雙喜臨門 入伍曝舊疾「我算幸運」

熱門新聞

鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

2022-10-14 22:24
張柏芝上節目聊到謝霆鋒。圖／摘自YouTube

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

2022-10-10 16:49
菲利普親王（左）生前與潘妮洛普交情好，但彼此之間未必有更多的發展。圖／摘自mirror.co.uk

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

2022-10-10 13:23
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26
網友在迪士尼捕獲野生伊能靜，直讚她的背影就像少女。(取材自微博)

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

2022-10-09 20:34
小S與姊夫具俊曄互動很有趣。（取材自臉書）

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴

2022-10-16 00:10

超人氣

更多 >
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻